Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kurum içi iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile düzenli şekilde yürütülmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliği gereğince yangın ve kurtarma tatbikatı düzenledi. Tatbikata, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun,BESOT Genel Müdürü Mustafa Yurt, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Şehnaz Başaran ile Burak Aslay, Büyükşehir, MASKİ daire başkanları ve personel katıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen tatbikat, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, Sağlık İşleri Dairesi ve Zabıta Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirildi. MASKİ hizmet binasında canlandırılan mizansende; yangın durumunda binanın hızlı ve güvenli şekilde tahliye edilmesi, yangın söndürme ve olası yaralanmalara acil müdahale konularında tatbikat yapıldı.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, “Her zaman yaşanma ihtimali olan bir yangın tatbikatını organize ettik. İtfaiye, Zabıta ve Sağlık İşleri Dairesi başkanlıklarımız ile bu işle görevli personelimiz sanki gerçekten bu faciayı yaşarmışçasına büyük bir ciddiyet ile görevlerini yerine getirdiler. Hesapladığımız süre içerisinde binanın boşaltılması ve tedbirlerin alınması gerçekleştirildi. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yüce Allah’tan böyle faciaları yaşatmamasını temenni ediyorum” dedi.