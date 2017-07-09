Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, büyük altyapı dönüşümünün ilk ayağı olan 101 Mahalle Projesi’nde son mahallelere girdi. MASKİ, Alaşehir ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesinin 3 buçuk kilometrelik içme suyu şebekesini yenilemesinin ardından kanalizasyon hattı çalışmalarını da başlattı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarla, mahallenin atıksularının sağlıklı bir şekilde uzaklaştırılması için bir buçuk kilometrelik ana kollektör hattı inşa ediliyor.

Yapılan çalışmalarla mahallenin sıkıntılarının tek tek giderildiğini ifade eden Örnekköy Mahalle Muhtarı Ahmet Bayın, “Şimdiye kadar atıksularımız, yıllar önce inşa edilen bir havuzda toplanıyordu. Bu atıksu ise; bağlarımızı ve bahçelerimizi suladığımız sulara karışıyordu. İnşa edilen bu kollektör hattı sayesinde artık sıkıntı çekmeyeceğiz. İçme suyu şebekemiz de tamamen yenilendi. MASKİ’nin çalışmalarından memnunuz. Yapılan çalışmalardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a teşekkür ederiz” diye konuştu.