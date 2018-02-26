Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha yaşanılabilir bir Manisa için çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda, kurum bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen atık su arıtma tesislerinde ortaya çıkan atık motor yağlarının da çevreye zarar vermesinin önüne geçiliyor. Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre kategorisi belirlenen atık motor yağlarının tesislerde yapılan bakım sonrasında ilgili kurum olan Petrol Sanayi Derneği’ne (PETDER) başvuru yapılarak bertarafı sağlandı. Yapılan mekanik bakımlar sonrasında ortaya çıkan 421 litre motor yağının çevreye zarar vermesinin önüne geçildi. Daha sağlıklı bir çevre inşasında duyarlı adımlar atan MASKİ, içinde bulunduğumuz yıl içerisinde ’1 Varil 1 Ağaç’ projesine de dahil olacak.

Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik, doğal çevre konusunda kurum olarak büyük bir hassasiyet içerisinde hareket ettiklerini belirterek, “İdare olarak gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir kent bırakmak için yoğun mesai harcıyoruz. Sadece tesislerimizde arıttığımız atıksular ile Manisa’ya hizmet etmiyoruz. Aynı zamanda, tesislerde yapılan mekanik bakımlar sırasında ortaya çıkan atık motor yağlarının bertarafı noktasında da çalışıyoruz. Atık Yönetimi Yönetmeliği ile ilgili kanunun Resmi Gazetede yayınlanması ile birlikte yürürlüğe giren konu kapsamında yetkili kurum ‘PETDER’ ile hemen iletişime geçtik. 421 litre atık motor yağını teslim ettiğimiz kurum bu atık yağların bertarafını sağladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’den aldığımız güç ile Manisalıların geleceği için adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.