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19 Temmuz 2018 14:35

MASKİ’den Salihli ve Soma’da vatandaşları memnun eden çalışma

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli’nin Karaağaç Mahallesi’nde dökme menfez imalatı ile yağışlı havalarda yaşanan taşkın sıkıntısına son verirken, Soma’da da vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu temini için Turgutalp Mahallesi’nde bin 300 metrelik eski şebeke borusunu yeniledi.

MASKİ’den Salihli ve Soma’da vatandaşları memnun eden çalışma

19 Temmuz 2018 14:35


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yapmış olduğu ıslah çalışmaları ile mahallelerde yaşanan sıkıntılara son veriyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Salihli’nin Karaağaç Mahallesi’nde dere ıslah çalışmasına imza attı. Yürütülen 24 metrelik yerinde dökme imalat sayesinde mahallede taşkın sıkıntısına son verildi. Hayata geçirilen çalışma sonrasında Karaağaç Mahallesi sakinleri, duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mahalle sakinlerinden Mehmet Akkaya, “Karaağaç Mahallesi’nde ikamet ediyorum. Daha önceki yıllarda şiddetli yağışlarda köyümüzün ortasından geçen dereden kaynaklı bazı evleri su basıyordu. MASKİ yetkilileri o noktada bir ıslah çalışması yaptıktan sonra evlerin su basma sorunu halledildi. Su rahat bir şekilde akıp gidiyor. İnsanlar evlerinde rahat bir şekilde oturabiliyorlar” dedi. Mahalle sakini Halime Çakır, “Çok güzel bir çalışma yapıldı. Önceleri su, aşağı mahallenin evlerini basıyordu. MASKİ’ye çok teşekkür ediyoruz. Çok memnunuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’den Allah razı olsun” dedi.


Mahalle Muhtarı Enver Yiğen de mahallelerinde yürütülen çalışmalar için teşekkür etti.



Soma’da eski şebeke borusu yenilendi


MASKİ Genel Müdürlüğü, Somalı vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu temini için Turgutalp Mahallesi’nde başlattığı bin 300 metrelik eski şebeke borusunu yeniledi. Uzun yıllar önce döşenen ve zaman içerisinde sağlıksızlaşan bin 300 metrelik şebeke, MASKİ ekiplerince sağlıklı içme suyu borularıyla değiştirildi. Soma ilçe şefi Mehmet Karaaslan da mahalleye giderek yürütülen çalışmaları Mahalle Muhtarı Gülay Erdal ile birlikte yakından takip etti. Turgutalp Mahalle Muhtarı Gülay Erdal, “Hatlar çok eski olduğundan dolayı daha önce bu bölgede çok fazla patlak ve arıza yaşıyorduk. Bu çalışma bizim için kesinlikle yapılması gereken, çok isabetli bir çalışmaydı. Ekipler, vatandaşlarımızı mağdur etmeden çok güzel bir çalışma yaptılar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.




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