Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 12:49

MASKİ’den sel felaketinin yaşandığı Selendi’de teknik inceleme

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, Selendi’de yaşanan sel felaketi sonrasında Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ulvi Kaynak ve İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Hayri Okkalı ile birlikte ilçeye giderek incelemelerde bulundu.

MASKİ’den sel felaketinin yaşandığı Selendi’de teknik inceleme

20 Haziran 2018 12:49


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde Selendi’de yaşanan doğal afetin ardından bölgede inceleme çalışması başlattı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ulvi Kaynak ve İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Hayri Okkalı ile birlikte ilçeyi ziyaret etti. İlçe şefi Uğur Akıncı’nın da eşlik ettiği programda Selendi Çayı ve civarında benzer durumlardaki zararı en aza indirerek, bölgenin güvenliğinin sağlanmasına yönelik geliştirilecek projeler öncesinde teknik incelemeler yapıldı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, yaşanan sel felaketinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, ilçe halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. MASKİ heyeti, Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar’ı ziyaretinin ardından sel felaketinde çocuklarını kaybeden acılı Özdemir ailesine taziyede bulundu. Genel Müdür Yardımcısı Başaran, “Selendi ilçemizde meydana gelen sel felaketi ne yazık ki çok acı bir kayıpla sonuçlandı. Bu gibi olaylar adı üzerinde doğal afet olduğu için önüne ne gelirse alıp götürüyor ve maalesef belirli noktalarda bunların önüne geçilemiyor. Ancak yine de MASKİ olarak benzer bir durumda yaşanacak zararı olabildiğince minimize etmek için incelemelerimizi başlattık. Böyle üzücü olayların yaşanmasını mümkün mertebede önlemek amacıyla DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ olarak kapsamlı bir çalışma yürüteceğiz. Tüm bu kurumlarca hazırlanan raporlarının değerlendirilmesi neticesinde de üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
29
°
C
  • Perşembe
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç