Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde Selendi’de yaşanan doğal afetin ardından bölgede inceleme çalışması başlattı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ulvi Kaynak ve İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Hayri Okkalı ile birlikte ilçeyi ziyaret etti. İlçe şefi Uğur Akıncı’nın da eşlik ettiği programda Selendi Çayı ve civarında benzer durumlardaki zararı en aza indirerek, bölgenin güvenliğinin sağlanmasına yönelik geliştirilecek projeler öncesinde teknik incelemeler yapıldı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, yaşanan sel felaketinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, ilçe halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. MASKİ heyeti, Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar’ı ziyaretinin ardından sel felaketinde çocuklarını kaybeden acılı Özdemir ailesine taziyede bulundu. Genel Müdür Yardımcısı Başaran, “Selendi ilçemizde meydana gelen sel felaketi ne yazık ki çok acı bir kayıpla sonuçlandı. Bu gibi olaylar adı üzerinde doğal afet olduğu için önüne ne gelirse alıp götürüyor ve maalesef belirli noktalarda bunların önüne geçilemiyor. Ancak yine de MASKİ olarak benzer bir durumda yaşanacak zararı olabildiğince minimize etmek için incelemelerimizi başlattık. Böyle üzücü olayların yaşanmasını mümkün mertebede önlemek amacıyla DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ olarak kapsamlı bir çalışma yürüteceğiz. Tüm bu kurumlarca hazırlanan raporlarının değerlendirilmesi neticesinde de üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz” dedi.