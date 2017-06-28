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28 Haziran 2017 14:30

MASKİ’den Selendi’de yoğun mesai

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Selendi’nin Halılar Mahallesinde 17 kilometrelik içme suyu hattı yenilenirken, 20 bin metrekarelik de kilitparke döşenmesine başlandı.

MASKİ’den Selendi’de yoğun mesai

28 Haziran 2017 14:30


MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Halılar Mahallesi’nin altıyla üstüyle dönüşümüne imza atarken, mahallede başladığı dere temizlik işini de noktaladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Selendi ilçesine bağlı Halılar Mahallesi’nde 17 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattını yeniledi. 20 bin metrekarelik kilit parke döşeme işine de başlayan MASKİ ekipleri, mahalleyi altıyla üstüyle yenileyecek. Mahallenin sıkıntılarına bir bir çözüm üreten MASKİ, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Halılar mahallesinde dere temizlik çalışması da gerçekleştirdi. Bin 600 metrelik dere temizlik çalışmasıyla hem taşkın riski hem de kötü koku ve haşere problemi ortadan kaldırıldı. MASKİ Genel Müdürlüğü, Halılar Mahallesi’nin içme suyu problemine tam anlamıyla neşter vurmak için 100 tonluk depo inşa etti. MASKİ Genel Müdürlüğü, Halılar Mahallesi’nin 6 kilometrelik kanalizasyon hattını yenileme çalışmasını tamamlamasının ardından 3 adet fosseptik imalatına başladı. Evsel nitelikli atıksuların çevreye vereceği zararı önlemek için yapılan çalışma sayesinde vatandaş sağlığı da korunacak.




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