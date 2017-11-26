MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Soma Prestij caddelerinde yağmursuyu hattı döşemelerine devam ederken Turgutlu prestij caddelerinde de içme suyu hattı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Soma’nın prestij caddelerinin yağmursuyu hattında sona yaklaşıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçe merkezinde yağışlı havalarda olası su taşkınları yaşanmaması adına prestij caddelerinde başladığı 2 buçuk kilometrelik yağmursuyu hattı çalışmasında sona yaklaştı.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Soma ilçe merkezinde inşa edilecek prestij caddeleri için döşenen yağmursuyu hattı çalışmasında sona yaklaşıldı. Ekipler ilçe merkezinde yer alan Vehbi Tüzel, Rıfat Karaca, Burhan Doğan, Çimen, Adalet ve 13 Eylül caddelerindeki çalışmalarını noktaladı. Atatürk ve Nazım Usluoğlu caddelerinde devam eden hat döşeme çalışmasını Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Uğur Topkaya ve MASKİ teknik personeli inceledi.

İlçelerin altyapılarına kalıcı çözüm

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Soma ilçe merkezinde inşa edilecek olan prestij caddelerinde yağışlı havalarda yaşanabilecek olumsuz manzaralara karşı çözüm olacak yağmursuyu hattı döşeme çalışmasında sona yaklaştıklarını ifade ederek, “İdare olarak il genelini kapsayacak şekilde yürüttüğümüz yağmursuyu hattı çalışmalarımız ile yılların sorunlarına son veriyoruz. Soma ilçe merkezinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek olan prestij caddelerinde 2 buçuk kilometre uzunluğundaki hat döşeme işimizde sona yaklaştık. Projenin devamı niteliğinde olan 5 kilometrelik yağmursuyu hattı kuşaklama çalışmamıza da başladık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları ile yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında ilçemizde uzun yıllar kullanılacak olan altyapılara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Turgutlu’nun prestij caddelerine sağlıklı içme suyu hattı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu’da Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından dizayn edilmeye başlanan prestij caddelerinde içme suyu hattı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Turgutlu’da yürütülen çalışmalar kapsamında 8 kilometrelik içme suyu hattı döşeme çalışması hızlı bir şekilde ilerliyor. İlçede inşa edilmeye başlanan prestij caddeleri için yapılan çalışma sayesinde cadde ve sokaklarda uzun yıllar altyapı sıkıntısı yaşanmayacak.

MASKİ ekipleri tarafından altyapısı yenilenen noktalara Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kilit parke taş döşeme işi yapılıyor. Alankuyu ve Akçakmak’ta çalışmalarını tamamlayan MASKİ, 2. Çam Sokak ve Piyaleoğlu caddelerinde ana hat döşeme işini bitirmesinin ardından abone bağlantılarına geçti. 7 Eylül Yolu, Eski Manisa Yolu ile Cevdet Öktem Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi’nde de hat döşeme işi kısa süre içerisinde başlayacak.