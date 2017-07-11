Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle birlikte günlük hayattaki su kullanımıyla ilgili bilinç geliştirmek ve suyun tasarruflu tüketimini sağlamak amacıyla Manisalılara çağrıda bulundu. Yeryüzündeki tüm canlılar için suyun hayati ve tükenebilen bir kaynak olduğunun altını çizen yetkililer, özellikle yaz aylarında su tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesini önerdi. MASKİ tarafından yapılan açıklamada; Manisa’nın coğrafi koşulları gereği su ihtiyacını sondajlar ile karşılandığına değinilerek mevcut kaynaklarının korunmasının hem aile bütçesine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağı belirtildi.

Tasarruflu su kullanımı konusunda bireysel olarak alınabilecek önlemlerle ilgili tavsiyelerde bulunan MASKİ, musluklardan akan gereksiz suyun önüne geçmek amacıyla birtakım öneriler sundu. Yetişkin bireylerin, çocuklara suyun bilinçli tüketimi konusunda örnek olması gerektiğini belirten yetkililer, günlük hayatta ya da kişisel temizlikte su tüketim alışkanlıklarındaki küçük değişikliklere ilişkin şunları tavsiye etti:

“Diş fırçalarken bardak kullanmak ve tıraş olurken gerekmedikçe musluğu kapalı tutmak, kişi başına yılda 12 ton suyun boşa akmasını önler. Damlatan muslukların tamir edilmesiyle, dakikada 50-100 damla su akıtan bir musluktan ayda 750 ila 1500 litre arası su tasarrufu sağlamak mümkündür. Araçlar yıkanırken hortum yerine kova kullanmayı tercih etmek daha az su tüketimi sağlar. Bulaşıkların elde değil, makinede yıkanmasıyla yılda ortalama 40 ton suyun boşa akması engellenir. Çamaşır ve bulaşık makinelerini tamamen dolu hale geldiklerinde çalıştırmak, hem enerji hem de su kullanımında tasarruf sağlar. Tuvaletlerde bulunan rezervuar içerisine konulan su dolu pet şişeler sayesinde hazneye daha az su dolması sağlanarak tasarruf yoluna gidilebilir. Sebze ve meyvelerin, akan suyun altına tutulması yerine su dolu bir kapta yıkanmasıyla 4 kişilik bir ailede yılda ortalama 18 ton su kurtarılabilir. Hanedeki her aile bireyinin duş sürelerinin birer dakika kısaltılması ve akan suyu azaltarak basıncı arttıran duş başlıklarının kullanımıyla, yıl bazında çok büyük oranda tasarruf sağlanır.

Doğru sulama yöntemlerinin seçilmesi de suyun korunmasında önemli faktörler arasında yer almaktadır. Gerek ticari nitelikli tarımsal sulamada, gerekse hobi amaçlı sebze-meyve yetiştiriciliğinde yüzey sulama yerine damla sulama sistemleri tercih edilmelidir.”