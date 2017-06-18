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18 Haziran 2017 14:09

MASKİ’den su taşkınlarına hızlı çözüm

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Bedeller ve Halitpaşa mahallelerinde bulunan derelerdeki temizlik çalışmalarını bir günde tamamladı.

MASKİ’den su taşkınlarına hızlı çözüm

18 Haziran 2017 14:09


Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmalarıyla dere ve su kanallarını güvenli hale getirmeye devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı’nın Halitpaşa ve Bedeller mahallelerindeki dere temizlik çalışmasını bir gün içerisinde tamamladı. Dere içerisindeki rüsubatı temizleyen ekipler, aşırı yağışlarda tarım arazilerinin zarar görmesini engelledi. Bedeller Mahalle Muhtarı İbrahim Uslu, geçtiğimiz günlerde yağan şiddetli yağmurun mahalleye afet yaşattığını belirtti. Uslu, “Yoğun yağışlar, mahallemizde afete neden oldu. Deremizdeki su taşkınları, birçok noktada duvarların yıkılmasına neden oldu. Bu durumu MASKİ Genel Müdürlüğü’ne bildirdik. Sağ olsunlar, gelip hızlı bir şekilde temizlik çalışmasını tamamladılar. Yapılan çalışma ile bu tür sorunların tekrar yaşanmasının önüne geçildi. Yapılan çalışmadan dolayı çok memnunuz. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederim “dedi.


Mahalle Muhtarı Harun Karakış da MASKİ Genel Müdürlüğü’nün dere temizlik çalışmasından dolayı çok memnun olduklarını belirtti.




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