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30 Kasım 2017 17:34

MASKİ’den vatandaşın talebine etkili çözüm

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar merkezde bulunan İnönü Mahallesinde yağmur sularının vatandaşı mağdur etmemesi amacıyla ilave hat ve ızgara döşeme çalışması gerçekleştirdi.

MASKİ’den vatandaşın talebine etkili çözüm

30 Kasım 2017 17:34


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde küçük büyük demeksizin yaptığı altyapı çalışmalarıyla sorunları çözüme kavuşturmaya devam ediyor. MASKİ bu kapsamda, vatandaştan gelen talep üzerine Akhisar’ın merkez mahallelerinden İnönü Mahallesinde çalışma gerçekleştirdi. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 225 Sokak’a ek yağmursuyu hattı döşenerek, 4 adet yağmursuyu ızgarası yerleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri ve MASKİ ilçe Şefi Murat İpek de bölgeye giderek incelemelerde bulundu.


Çalışmanın yapıldığı bölge sakinlerinden olan esnaf Gökhan Tokpak, “1997’den beri yağmur yağdığında bu bölgede sorun yaşanıyordu. Ben de diğer mahalle sakinlerimiz, buranın yapılması için talepte bulunduk. Arkadaşlar hemen gelip ilgilendiler sağolsunlar. Eski hattın çapı dar olduğundan tıkanma yapıyordu ve yağmursuları tahliye edilemiyordu. 2 gündür havalar sürekli yağışlı ve herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Üstyapısı da yapıldığında çok daha iyi olacak. Yapılan hizmet için çok teşekkür ediyoruz. Cengiz Başkanın gerek ilçemizdeki gerekse il genelindeki çalışmalarını yakınen takip ve takdir ediyoruz. Manisa, hizmet sıralamalarında boşuna birinci gelmiyor” diye konuştu.




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