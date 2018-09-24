MASKİ'den Yabacı'ya yeni sondaj

MASKİ Genel Müdürlüğü, Köprübaşı ilçesine bağlı Yabacı Mahallesi'nde mevcut sondajda yaşanan su azalması üzerine başlattığı yeni içme suyu sondajından analiz için numune alımını gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde ikamet vatandaşların susuzluk yaşamaması adına çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Köprübaşı ilçesine bağlı Yabacı Mahallesi'nde mevcut içme suyu sondajında yaşanan su azalması nedeni ile mahallenin susuz kalmaması adına başlattığı sondajın delgi işlemini tamamladı. Deneme motoru atılarak saniyede 5 litre su verimi sağlanan sondajdan MASKİ teknik personeli tarafından numune alımı gerçekleştirildi. Alınan numunenin analiz sonucu doğrultusunda bağlantılar yapılarak mahalleye daha sağlıklı ve yeterli içme suyu temin edilecek. MASKİ Köprübaşı İlçe Şefi Enver Çetin, Yabacı Mahalle Muhtarı Ahmet Keçeli ve MASKİ teknik personeli ile birlikte çalışmaları takip etti.

“Mahallemiz yeterli suya kavuşuyor”

Manisa Büyükşehir Belediyesinin ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün mahallelerdeki su sıkıntısını gidermek için yaptıkları hizmetten memnun olduğunu belirten Yabacı Mahalle Muhtarı Ahmet Keçeli, “Mahallemizdeki mevcut sondajda su azalması nedeni ile MASKİ yeni bir sondaj çalışması başlattı. Sondajımızın delgi işlemi bitti. Ekipler sondajdan numune alımını gerçekleştirdi. İnşallah numune sonuçları da güzel gelir ve en kısa sürede mahallemize verilmeye başlanır. Bu ihtiyacımızı gidermek için mahallemize getirilen hizmette emeği geçen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a ve çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.