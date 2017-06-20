Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde su yetersizliği sorununu yürüttüğü sondaj çalışmaları ile gidermeye devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesinin Yuntdağyenice Mahallesinde yaşanan içme suyu yetersizliğini gidermek için yeni bir sondaj çalışmasına başladı. MASKİ ekiplerince 228 metre derinliğe inilerek sondaj kuyusunun delgi çalışmaları tamamlandı. Sondajda yürütülen çalışmaların ardından, deneme pompasının montajı gerçekleştirilerek içilebilirlik analizi için sudan numune alımı yapılacak.

Yunusemre ilçesine bağlı Yuntdağyenice Mahalle Muhtarı Hasan Ali Çetir, mahallenin mevcut içme suyunun 17 kilometre uzaktan geldiğini ve mahalleye gelen suyun yetersiz kaldığını belitti. Çetir, “Mahallemizin içme suyu 17 kilometre uzaklıktaki sondajdan ve 4 mahalleye bölünerek gelmekteydi. Mahallemiz büyük olduğu için bu su yetersiz kalıyordu. Zaman zaman kesintiler meydana geliyordu. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından mahallemize açılan sondaj ile bu sıkıntımız son bulacak. Bu hizmetin mahallemize gelmesinde emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim” dedi.