Genel Kurulu’nda Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgili komisyonlarına sevk edilen MASKİ 2018 Performans Programı görüşüldü.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün 2017 yılı 2. Olağan Genel Kurulu’nun birinci birleşimindeki gündem maddeleri arasında yer alan 2018 yılı Performans Programı ilgili komisyonlara sunuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen, Şehnaz Başaran ve Burak Aslay, MASKİ daire başkanları ve Genel Kurul komisyon üyeleri katıldı. MASKİ’nin 2018 yılı Performans Programına ilişkin genel sunumu Strateji Geliştirme Daire Başkanı Funda Solak gerçekleştirdi. Sunumun ardından kürsüye çıkan Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Burak Aslay, daire başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Genel Müdür Yardımcısı Aslay, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün’ün Gediz nehrinin temizlenmesi ve 17 ilçe genelindeki içme suyu kalitesinin daha da yükseltilmesi konularına özel hassasiyet gösterdiğini belirterek, bu hususlarda verilen talimatlar doğrultusunda ellerinden gelenin en iyisini yapmak amacıyla çalıştıklarını ifade etti. Bu kapsamda ele alınan atık su arıtma tesisleri yatırımlarına da değinen Aslay, 2019 yılına kadar Manisa genelinde hayata geçirilecek olan tesislerin büyük ölçüde tamamlanacağını belirtti. Aslay’ın sonrasında, performans programında ifade edilen hizmetlerin yürütüldüğü daire başkanları tarafından çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapılarak, komisyondan gelen sorular cevaplandı.

“Kırsaldaki vatandaşlarımız hizmet önceliğine sahip”

Son olarak ise MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun kürsüye gelerek, programda anlatılan hizmetleri özetledi. Genel Müdür Coşkun, Başkan Ergün’den aldıkları güç ve destekle, 17 ilçesiyle Manisa’nın refah seviyesinin en üst düzeye çıkarılması için yoğun mesai harcadıklarının altını çizdi. Coşkun, Manisa Büyükşehir Belediyesinin en çok altyapı yatırımına sahip büyükşehir belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün de en çok atık su arıtma tesisi yapan idare dalında aldığı ödüllerin, diğer 30 büyükşehir arasındaki yerlerine işaret ettiğini belirtti. Coşkun, “Göreve başladığım günden beri oluşturmaya çalıştığımız algı, önceki dönemlerde yerel yönetimlerce suyun siyasi çıkar sağlamak amacıyla farklı ücretlerle kullanılmasının önüne geçmektir. Su herkesin yararlandığı, hiçbir fark gözetmeksizin herkesin ortak kullanımına açık bir hizmettir. Devletin su ve kanal idarelerine verdiği görev de, bu su gelirlerinin diğer altyapı yatırımlarında kullanılması yönündedir. Bu hizmetteki tarafsızlığın önemi büyüktür ve hizmete özellikle hasret olan kırsal kesimlerdeki vatandaşlarımızın hizmet önceliği bulunmaktadır” dedi.

Su tasarrufunun sağlanmasında akıllı sayaç büyük bir adım

Kartlı sayaç uygulaması hakkında yöneltilen soruya da cevap veren Coşkun, akıllı sayaç ile ilgili bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir önyargı mevcut olduğunu vurguladı. Manisa genelinde 204 bin kartlı sayaç abonesi bulunduğunu söyleyen Coşkun, MASKİ kurulmadan öncesinde Ahmetli, Soma, Alaşehir gibi ilçelerde 18 bin 360 kişinin elektronik sayaç kullandığını ifade etti. Diğer illerde de başarıyla uygulanan bu sistemin, teknolojik yeniliklerin takip edilmesi ve su tüketiminin azaltılmasında büyük önemi olduğunu belirtti. Söz konusu sistemde vatandaşın suyu daha tasarruflu ve bilinçli kullandığını ekleyen Coşkun, kayıp kaçakların önlenmesinin de kartlı sayaç sisteminin yaygınlaşmasıyla sağlanacağının altını çizdi.