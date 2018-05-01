MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci’nin Hırkalı Mahallesi’nde mevcut olan ancak kullanılmayan doğal su kaynağını mahalleye kazandırdı. Mahallede mevcut olan ancak kullanılmayan cazibeli su kaynağı tespit edilerek, kaynak başında gerekli bakım ve iyileştirmeler yapıldı. Ardından İçme Suyu Dairesi Başkanlığınca döşenen 3 kilometrelik isale hattı ile mahallenin, sızdırmazlık özelliğine sahip yeni kompozit su deposuna bağlantı yapılarak yeterli su temin edildi. Hırkalı Mahalle Muhtarı Garip Topal, “MASKİ’nin çalışmalarından çok memnunuz. Rüyamızda bile görmediğimiz hizmet gerçek oldu. Yeni sondajımız da yakın zamanda devreye alınacak. MASKİ sayesinde su sıkıntımız tamamen ortadan kalkıyor. Cengiz Başkanımız, MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun vetüm çalışan arkadaşlara sonsuz teşekkür ederiz. Elimizden dua etmekten başka ne gelir ki. Allah bir değil, bin kere razı olsun” diyerek çalışmalardan duyulan memnuniyeti ifade etti.

Saruhanlı’da içme suyu hattı yenilendi

Ekipler, Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi Mezarlık Caddesi’nin olduğu noktada içme suyu hattını yenileyerek, eski hattan kaynaklı sıkıntılara son verdi. Yapılan çalışma ile hatta yaşanan patlaklar da son buldu. Büyükbelen Mahalle Muhtarı Etem İşler, mahallelerinde yürütülen çalışma nedeniyle teşekkür etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar’ın Hürriyet Mahallesi’ne bağlı 123 Sokak Marangozlar Sitesi’nde esnafların talebi üzerine içme suyu şebeke hattı çalışması gerçekleştirdi. Marangozlar Sitesi esnafı MASKİ’ye yaptıkları başvuru sonrasında yapılan içme suyu şebeke hattı için yetkililere teşekkür etti. Hürriyet Mahalle Muhtarı Yakup Demir, “Marangozlar Sitesi’nde ilave içme suyu şebeke hattı ihtiyacı vardı. Esnafımız sıkıntısını MASKİ’ye bildirdi. Sağ olsunlar yetkililer hat döşeme çalışmasını tamamlayarak esnafın yüzünü güldürdü. Su olmazsa olmazımız. Günlük hayatımızda olsun çalışma hayatımızda olsun sağlıklı ve kaliteli su tüketmek hepimizin hakkı. MASKİ kurulduğundan bu zamana kadar daha da kaliteli suya kavuştuk. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.

32 kilometrelik kanalizasyon hattında sona yaklaşıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde 8 milyon TL yatırım ile başladığı 32 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmasında sona yaklaştı. 45 yıl önce döşenmiş hatta yürüttüğü çalışmalarda sona yaklaşan MASKİ, mahallede 8 milyon TL’lik bir altyapı işine imza atıyor. 32 kilometre uzunluğundaki hat tamamlanınca Yeşilyurt Mahallesi sakinleri daha sağlıklı altyapıya kavuşacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Hüseyin Bilgi, “Eskiden mahallemizde hatlar bölüm bölüm döşeniyor ve sağlıklı olmuyordu. Az bir çalışma kaldı. Çok güzel olacağını biliyoruz. Mahallemize 100 yıllık bir yatırım yapıldı” ifadelerini kullandı.