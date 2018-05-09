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09 Mayıs 2018 09:56

MASKİ’nin bütçe başarısı

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılı 1.

MASKİ’nin bütçe başarısı

09 Mayıs 2018 09:56

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ilk birleşiminde, MASKİ’nin bütçe gerçekleşme oranları açıklandı. Gelir bütçe gerçekleşme oranında yüzde 103.80’e ulaşan MASKİ’nin gider bütçe gerçekleşmesinde ise yüzde 99.39’u yakalaması, idarenin mali başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün, 2018 yılı 1. Olağan Genel Kurulu birinci birleşimi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. MASKİ’nin 2017 yılı faaliyet raporu, mali taşınır kesin hesap cetveli ve taşınır kesin hesap icmal cetveli, bütçe kesin hesabı ve ekli cetvelleri ve diğer gündem maddeleri genel kurulca oylanarak ilgili komisyonlara gönderildi.



Gelirde yüzde 103.80, giderde de yüzde 99.39’luk başarı


Genel kurulun bir diğer gündem maddesi ise ‘Denetçi Raporu’nun okunması ile ilgili teklifi oldu. MASKİ Genel Kurul Denetçisi Murat Metin, MASKİ’nin bütçe gerçekleşme oranlarını genel kurul üyeleri ile paylaştı. Denetçi Metin, “ MASKİ’nin gelir bütçesi, 273 milyon liradır. Gerçekleşen geliri 283 milyon 363 bin liradır. Gerçekleşme oranı ise yüzde 103.80’dir. Gider bütçesi ise 398 milyon liradır. Gerçekleşen giderler 395 milyon 588 bin 949 liradır. Gerçekleşme oranı da yüzde 99.39’dur” dedi.


MASKİ’nin gider ve gelir bütçesindeki başarı oranı, böylelikle bir kez daha kamuoyu ile paylaşıldı.




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