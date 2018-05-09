MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Osmancık Mahallesi’ne yeterli içme suyu sağlamak için sondaj çalışmasına ve Akhisar ilçesine bağlı Efendi Mahallesi’ne sağlıklı içme suyu altyapısı kazandırmak için 1 kilometrelik içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmasına başladı.

Osmancık’a yeni sondaj

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı’nca, Turgutlu ilçesine bağlı Osmancık Mahallesi’nde yaşanan su sıkıntısı sonrasında yeni sondaj için çalışmalara başlandı. Sondaj çalışması tamamlandığında, mahalleli daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak.

MASKİ, kurulduğu günden itibaren il genelinde 215 adet sondaj çalışması gerçekleştirdi. İçme suyu ihtiyacını yer altından sondajlar aracılığı ile sağlanan Manisa’da, MASKİ tarafından ihtiyaca göre belirlenen 65 noktada daha sondaj açılması planlanmaktadır.

Efendi Mahallesi’ne yeni içme suyu şebekesi

MASKİ, Akhisar’ın Efendi Mahallesi’ne bağlı 382 ve 382/1 Sokak’ta içme suyu şebeke hattı yenileme çalışması başlattı. Ekipler, içme suyu şebekesi bulunmayan mahalle ile içme suyu deposu arasına 1 kilometrelik şebeke döşeme işlemi gerçekleştiriyor. MASKİ tarafından döşenmeye başlanan yeni hat sayesinde vatandaşlara kesintisiz, kaliteli ve sağlıklı içme suyu temin edilmiş olacak. MASKİ’nin çalışmalarından oldukça memnun olduklarını dile getiren Efendi Mahalle Muhtarı Halil Ay, “Mahallemizde yeni yapılaşmalar olduğu için altyapı eksiğimiz de gündeme geliyor. MASKİ tarafından kademeli olarak bu eksikliklerimiz gideriliyor. Ne sorunumuz varsa aşılıyor. MASKİ tarafından sıkıntılarımız tespit ediliyor ve sorunlarımızı çözüme kavuşturmak için canla başla çalışılıyor. Özellikle Cengiz Başkanımızın hizmetleri bizleri gururlandırıyor. Bizler de her daim başkanımızın yanındayız. İhtiyaçlarımıza hiç kaygı duymadan yanıt buluyoruz. İçimiz çok rahat. Ne istediysek yapılıyor. Büyükşehir ve MASKİ’nin hizmetlerinden çok memnunuz. Bu güzel hizmetlerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a mahallem ve şahsım adına çok teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz” dedi.