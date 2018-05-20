"154 Mahalle Projesi" kapsamında il genelinde yoğun bir tempo sürdüren MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Alaşehir ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesindeki altyapı çalışmalarını tamamladı. 72 yıldır kanalizasyon hattı bulunmayan mahalleye 5 kilometre uzunluğunda ana kanalizasyon şebekesi döşendi. Altyapının tamamlanmasının ardından MASKİ, üst yapı işlerine geçerek 20 bin metrekarelik parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Çağlayan Mahalle Muhtarı Bülent Kurkutalp, “Mahallemizin kanalizasyon altyapısı, kurulduğu tarih olan 1945’ten beri mevcut değildi. Şuan MASKİ ekiplerimiz tarafından ana hat döşemelerimiz bitti. Parke taşlarımız döşeniyor. Yıllardır bu hizmetlerin özlemini çekiyorduk. Çünkü gerçekten bizim için ihtiyaç olan şeylerdi bunlar. Mahalle sakinlerimiz de hizmetlerden memnunlar. Eşit bir şekilde tüm hizmetler geliyor" dedi.

Kula’nın 3 mahallesi daha sağlıklı suya kavuştu

MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Kula’nın Balıbey, Körez ve Şeritli mahallelerine arıtılmış içme suyu temin etmek için saatte 50 metreküp içme suyunu arıtacak olan tesiste çalışmalar tamamlandı. Arıtılmış içme suları depolarda bulunan terfi pompaları sayesinde mahallelere verilmeye başlandı. Balıbey Mahallesine ayrıca 8 kilometrelik terfi hattının çok uzun olmasından dolayı sık sık arızaların meydana gelmesinin önüne geçmek için başlattığı 50 tonluk içme suyu biriktirme deposunun imalatını da tamamladı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, il genelinde vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu tüketmelerini sağlamak adına çalışmaların devam ettiğini belirtti. Aslay, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’den aldığımız talimatlar doğrultusunda vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu sağlıyoruz. Kula ilçemize bağlı Balıbey, Şeritli ve Körez mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımızın daha sağlıklı içme suyu tüketmeleri için başlattığımız arıtma tesisini hayata geçirdik. İl genelinde aciliyet sırasında göre belirlediğimiz noktalarda arıtma tesisi imalatlarımıza devam edeceğiz. Hayırlı olsun” dedi.

Koldere’nin kanalizasyon hattı yarılandı

MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında Saruhanlı’nın Koldere Mahallesinde de 30 kilometrelik kanalizasyon hattında yarıya gelindi. Mahalleye tamamen sağlıklı bir altyapı sistemi kurmak için 27 kilometre de içme suyu hattı döşenecek. Ayrıca, 100 ve 400 metreküplük 2 içme suyu deposu inşa edilecek. 9 buçuk milyon TL yatırım yapılan Koldere yıllardır beklediği hizmetlere kavuşacak. Koldere Mahalle Muhtarı İbrahim Durbay, “Eski kanalizasyon hattımız çok kötü durumdaydı. Hattımızda yenileme çalışmaları devam ediyor. Kısa süre içerisinde çalışmalar tamamlanacak. Az bir süre sonra içme suyu hattında da çalışmalar başlayacak. Cengiz başkanımıza ve genelmMüdürümüz Yaşar Coşkun’a yaptıkları hizmetler nedeniyle teşekkür ediyorum” diye konuştu.