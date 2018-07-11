MASKİ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi’ndeki yeni yerleşim bölgesine ek kanalizasyon hattı döşeyerek alt yapı ihtiyacını giderirken, Salihli ilçesine bağlı Çapaklı Mahallesi’nde menfez imalatı gerçekleştirerek vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

Barış Mahallesi’ne kanalizasyon hattı

MASKİ, Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi’ndeki vatandaşların ve mahalle muhtarının talebi üzerine yeni yerleşim bölgesine ek kanalizasyon hattı döşedi. MASKİ tarafından tamamlanan çalışma sayesinde mahalleliye kullanışlı ve sağlıklı altyapı kazandırıldı. Barış Mahalle Muhtarı Mehmet Karaman, “Mahallemiz gün geçtikçe genişliyor. Mahallemizde yeni yapılaşmalar oldukça ihtiyaçlarımız da artıyor. MASKİ ekipleri sağ olsunlar, bir dediğimizi iki etmiyor. Yeni yerleşim yerine ek kanalizasyon hattı döşenerek vatandaşımızın alt yapı ihtiyacı giderildi. MASKİ’nin çalışmalarından çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a ve emeği geçenlere çalışmalarında başarılar diler, teşekkür ederiz” dedi.

Çapaklı Mahallesi’ne yeni menfez

MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Salihli ilçesine bağlı Çapaklı Mahallesi’nde menfez imalatı gerçekleştirildi. Yapılan menfez sayesinde vatandaşlar rahat bir nefes alarak yaya ve araç geçişi güvenli hale geldi. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan menfez imalatı sayesinde yağışlı havalarda su akışının sağlıklı hale geldiğinden dolayı memnun olduklarını belirten Çapaklı Mahalle Muhtarı Mehmet Us, “Mahallemizde yağışlı havalarda sorun yaşıyorduk. MASKİ yetkilileri sağolsun her zamanki gibi anında müdahale ettiler. Çalışmayı hızlı bir şekilde tamamladılar. Mahallemizde menfez çalışmaları bitti. MASKİ’nin hizmetlerinden gerçekten çok memnunuz. Çalışmalarından dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a çok teşekkür ederiz” diye konuştu.