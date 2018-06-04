MASKİ tarafından 154 Mahalle Projesi kapsamında Akhisar’ın Selçikli Mahallesinde 18 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmaları yarılanırken, Turgutlu’nun Yiğitler Mahallesinde de kanalizasyon hattı yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Selçikli’ye 18 kilometre sağlıklı altyapı

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Akhisar’ın Selçikli Mahallesi’nde başladığı 18 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarını yarıladı. Proje kapsamında Akhisar’ın Selçikli Mahallesi’nde devam eden altyapı çalışmalarında yarıya gelindi. Mahalleye 10 kilometre kanalizasyon, 8 kilometre de içme suyu hattı döşeniyor. 200 tonluk bir içme suyu deposu da inşa edilecek mahalleye, 34 bin metrekare kilit parke taş döşenecek.

Mahalle sakinlerinden Ali Demir, “Yapılan işçilik çok güzel. Yapılan çalışmalardan memnunuz. Eski altyapı ile kıyaslamaya dahi gerek yok” derken bir diğer mahalle sakini Mustafa Kalbuz, “Yapılan hizmetler güzel. Altyapı olsun üstyapı olsun bizlerin menfaati için. Suyumuz daha sağlıklı ve yeterli hale gelmesi için bir içme suyu deposu da yapılacak. Şu yatırımları gördükten sonra teşekkür etmekten başka bir şey diyemeyiz” dedi.

Selçikli Mahalle Muhtarı Abdülkadir Kesen, MASKİ’nin gece gündüz demeden yanlarında olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Şu anda altyapımız yapılıyor. Mahallemiz Akhisar’ın en büyük mahallesidir. Aşağı yukarı 500 haneye yakın bir yerleşim alanında yaşıyoruz. Gerçekten çalışmalar çok güzel. Ekipler çok iyi. MASKİ’de kontrolörlük görevi yapan arkadaşlar haftanın 3 günü buradalar. Yapılan çalışmaları sürekli kontrol ediyorlar. Mahallem adına başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

Yiğitler Mahallesi’ne kanalizasyon hattı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi Mert Sokak’ta kanalizasyon hattı yenileme çalışması gerçekleştirdi. MASKİ ekiplerince yapılan çalışma sayesinde bölge sakinlerinin altyapı ihtiyacı giderildi.

Yiğitler Mahalle Muhtarı Veysel Çakır, yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek, “Çalışmanın yapıldığı sokakta daha önce mevcut olan hattımız sıkıntı yaratmaya başlamıştı. MASKİ yetkilileri sorunu tespit edip hemen çalışmalara başladılar. Diğer sokaklarımızda da altyapı anlamında yenileme çalışmaları yapılacak. Mahallemiz, her konuda baştan aşağı yenilenecek. Bizlere bu hizmetleri sunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a teşekkür eder, saygılarımızı sunarız” dedi.