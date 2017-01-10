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10 Ocak 2017 12:55

MASKİ’nin çalışmalarına kar da engel olamadı

MASKİ’nin çalışmalarına kar da engel olamadı

10 Ocak 2017 12:55

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarına olumsuz hava koşulları da engel olmuyor. Elektrik dağıtım firmasına ait trafoların devrilmesi sonrasında MASKİ ekipleri, mahalleler susuz kalmasın diye seyyar jeneratörlerle vatandaşların yardımına koştu.
Yurt genelindeki olumsuz hava şartları Manisa’da da etkili oluyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. Turgutlu’da yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik dağıtım firmasına ait trafoların devrilmesi üzerine harekete geçen MASKİ ekipleri, vatandaşların susuz kalmaması için duruma acilen müdahale etti. Turgutlu’nun dağ köylerinde elektrik kesintilerinden etkilenen noktaları belirlemek için mahalle mahalle gezen ekipler, Hacıisalar, Karaköy, Kabaçınar, Yunusdere, Ören ve Kuşlar mahallelerinde elektrik kesintilerinden kaynaklı su kesintilerinin önüne geçmek için seyyar jeneratörlerle önlem aldı. Jeneratörler yardımıyla depolarına su basılan mahalleler, MASKİ’nin yaptığı çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz”
Hacıisalar Mahalle Muhtarı Ali Acar, su sıkıntısı çekmelerine izin vermeyen MASKİ’ye teşekkür etti. Acar, “10 elektrik direği devrildi. Bu yüzden mahallemizde elektrik kesintisi oldu. Elektrik olmadığından sondajımızdan su alamadık. Sağolsun MASKİ bize yardım etti. Jeneratör getirdi. Sularımız tekrar geldi. Bu konuda herkese teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e de bizi yalnız bırakmadığı için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

“MASKİ’nin böyle bir şey düşünmesi çok güzel”
Karaköy Mahalle Muhtarı İlhan Sülün, MASKİ’nin yaşadıkları böylesi bir zorluk da mahallelerini düşünmelerinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Sülün, “Bu yıl kar yağışı çok güçlü oldu. Kar yağışından dolayı elektrik hatlarımız koptu. Elektriklerimiz kesik olduğu için sondajlarımızdan suyumuzu basamıyorduk. Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğü su ihtiyacımızı karşılamak için burada çalışma yaptı. Zaten köyümüzde altyapı çalışmaları da tamamlandı. Şu an mahallemizde acil bir durum var. MASKİ’nin de böyle bir şey düşünmesi çok güzel. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ü de mahallemizde ağırlamak isteriz” diye konuştu.



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