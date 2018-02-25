Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, attığı yenilikçi adımlarla hem Manisa, hem de Türkiye için çalıştığını bir kez daha gözler önüne seriyor. MASKİ, Manisa’nın su kaynakları bakımından zayıf olması ve su teminini sondajlar yoluyla sağlaması nedeniyle ortaya çıkan yüksek enerji giderlerini minimum seviyeye çekmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nca bir toplantı organize edilerek, konu detaylı şekilde masaya yatırıldı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sorumlusu Gökhan Kiriş başkanlığında düzenlenen toplantıda, enerji tasarrufunun sağlanması için oluşturulacak otomasyon sistemleri ve uygulama metotları anlatılarak, dairelerde görev yapan ilgili personel ile çalışan bazında yürütülecek adımlar görüşüldü.

Ülke ekonomisine de katkı sağlanacak

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, “MASKİ’nin gider kalemleri arasında il genelindeki mevcut sondajlar, içme suyu depo ve tesisleri, atıksu arıtma tesisleri gibi alanlarda kullanılan enerji maliyetleri geniş bir yer tutuyor. Bizler de bu giderlerin mümkün olan en az seviyeye çekilerek, hem kurum bütçesine de hem de ülke ekonomisine katkı sağlaması adına çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Söz konusu SCADA sistemleri enerji sarf ettiğimiz her alanda hayata geçirildiğinde, iş gücü ve zamandan kazancın yanı sıra, her türlü kontrolün uzaktan ve anlık olarak yapılması sayesinde arızaların önceden tespiti de mümkün hale gelecek. Böylelikle otomasyon sistemleri kullanılarak sağlanan tasarrufu yatırımlara kaydırmak da yine Manisa’nın ve Manisalı’nın daha fazla hizmet kazanmasına yönelik bir adımdır” dedi.