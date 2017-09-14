Dr. Cumali Kınacı, MASKİ Genel Müdürlüğü kurulduğundan bu yana Gediz’in korunması noktasında büyük yol kat edildiğini vurgulayarak, Gediz için yaptığı çalışmalar ve sağladığı katkılar nedeniyle MASKİ Genel Müdürlüğü’ne özel olarak teşekkür etti.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen Gediz Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi’nin Paydaş Toplantısı’na katılarak, Gediz’in korunmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Gediz Havzası’nın korunması ve geleceğinin garanti altına alınması amacıyla çeşitli kurumlarla ortak çalışmalar gerçekleştiriyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerde de önemli bir paydaş olarak yer alıyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, İçme Suyu Daire Başkanı Erdal Nohutçu ile birlikte, Dr. Cumali Kınacı’nın da katılımıyla Manisa OSB’de gerçekleştirilen paydaş toplantısına katıldı.

2015-2017 yılları arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca tamamlanan ‘Yeraltı Sularının Miktar ve Kalite Özelliklerinin Ortaya Konması ve Değerlendirilmesi Konusundaki Uygulamalar: Gediz Havzası Örnek Çalışması’nın kapanışı niteliğindeki toplantı, aynı zamanda halen devam etmekte olan‘Gediz Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi’ndeki paydaşları da bir araya getirdi. MASKİ’nin de önemli paydaşlardan biri olduğu toplantıda, Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin uygulama adımlarının gerçekleştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

MASKİ’ye özel teşekkür

Toplantı sonunda söz alan Dr. Cumali Kınacı, MASKİ Genel Müdürlüğü kurulduğundan bu yana Gediz’in korunması noktasında büyük yol kat edildiğini vurguladı. Bu yolda MASKİ’den önemli bir destek gördüklerini ifade eden Genel Müdür Kınacı, Gediz için yaptığı çalışmalar ve sağladığı katkılar nedeniyle MASKİ Genel Müdürlüğü’ne özel olarak teşekkür etti. Projenin hazırlık çalışmalarını yapan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) yetkilileri de, projenin hazırlanmasındaki desteği dolayısıyla MASKİ’ye tebriklerini iletti.