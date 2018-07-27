MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Saruhanlı ilçe merkezine içme suyu temin etmek için Mütevelli Mahallesi’ne yapılan yeni içme suyu deposuna su takviyesinde bulunacak sondajın pompa ve hat çalışmalarını yerinde inceledi. Yeni açılan sondajın pompa ve hat döşeme çalışmalarını yerinde takip eden Aslay, hayata geçirilen hizmetin kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Genel Müdür Yardımcısı Aslay’a, İçme Suyu Daire Başkanı Erdal Nohutçu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Kahramanlar, Saruhanlı Belediyesi Meclis Üyesi Mesut Karakış, Saruhanlı Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin ve Saruhanlı MASKİ İlçe Şefi Ahmet Yılmaz eşlik etti. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin etmek için çalışmalara yoğun tempoda devam ettiklerini belirterek, “Saruhanlı ilçe merkezimize içme suyu takviyesinde bulunmak için Mütevelli mahallemizdeki yeni inşa edilen depomuza içme suyu temin edecek sondajımızın pompa ve hat çalışmalarını yerinde inceledik. Çalışmalar tamamlandığında mahalle sakinlerimiz uzun yıllar içme suyu konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

MASKİ ekipleri, Yunusemre ilçesine bağlı Maldan Mahallesi’nde de yaşanan su sıkıntısını çözüme kavuşturmak amacıyla sondaj çalışmasına başladı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde açılan yeni sondaj kuyusundan elde edilecek suyun analizinin yapılmasının ardından bağlantısı gerçekleştirilerek mahalle sakinlerine kesintisiz içme suyu sağlanacak. Maldan Mahalle Muhtarı Ramazan Şeker, mahalledeki sondajın artık yetersiz gelmeye başladığını söyleyerek, “Mahallemizde ikinci bir sondaja ihtiyaç duyuldu. MASKİ’den sondaj talebinde bulunduk. MASKİ yetkilileri sorunumuza anında müdahale ederek hemen çalışmalara başladılar. İnşallah umduğumuz gibi çalışma güzel sonuç verir ve mahallemiz yeterli suya kavuşur. MASKİ’nin bütün hizmetlerinden çok memnun kalıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’dan Allah razı olsun, onlara mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ederim” diye konuştu.