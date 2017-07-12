Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, hizmeti vatandaşın ayağına götürmeye devam ediyor. Mobil Tahsilat Araçları ile vatandaşa işlem kolaylığı sağlayan MASKİ, Kırkağaç’a da tahsilat aracını gönderdi. Tahsilat aracı ilk olarak ilçenin Gelenbe Mahallesinde hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar, tahsilat aracında; su faturalarını, kartlı sayaçlarına bakiye yükleme işlemini nakit veya kredi kartı ile yapabiliyor. Abonelik işlemlerini de hizmete alınan araçtan gerçekleştirebilen vatandaşların, ilçe merkezine gitme zorunluluğu da ortadan kalktı. ‘Mobil Tahsilat Aracı’ önümüzdeki günlerde ilçe merkezine uzak diğer mahallelerde de hizmet verecek.

Gelenbe Mahalle Muhtarı Nizamettin Gümüş, mahallelerinde hizmet vermeye başlayan ‘Mobil Tahsilat Aracı’ndan memnun olduklarını belirtti. Muhtar Gümüş, “MASKİ Genel Müdürlüğü’ne ‘Mobil Tahsilat Aracı’ noktasında talebimiz olmuştu. Mahalle sakinleri ilçe merkezine gitmekte zorlanıyordu. Verilen hizmetten memnuniyet duyuyoruz. Mahallemizde kartlı sayaç uygulamasına da geçildi. Yeni sistemde vatandaşımızın su fatura borcu birikmiyor. Suyu artık daha kontrollü kullanıyoruz. Teknolojik gelişmeleri günümüze uyarlamak çok önemli. Kartlı su sayacından kendi adıma çok memnunum” dedi.