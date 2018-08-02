MASKİ Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği projelerle 17 ilçenin de refah seviyesini yükseltmek için mesai harcıyor. Bu kapsamda, Genel Müdür Yardımcıları Şehnaz Başaran ile Burak Aslay, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili olarak ilçede göreve başlayan İbrahim Kara da yer aldı. İlçede MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve planlanan projelerin değerlendirildiği görüşmede, vatandaşların refahı için çalışmaların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı. Başaran ve Aslay, Turgutlu’da yapılan yatırımların hayırlı olmasını dileyerek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda vatandaşa hizmet etmek için çalıştıklarını ifade ettiler. Başaran ve Aslay, ayrıca ilçede Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili olarak göreve başlayan İbrahim Kara’ya da hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, başarı dilediler.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, ilçelerine yapılan yatırımların önemine değinerek, “MASKİ Genel Müdürlüğü ilçemizin evsel nitelikli atıksularının arıtımı konusunda 46 milyon TL yatırımla atıksu arıtma tesisi inşa etti. 101 Mahalle Projemiz ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerimiz altıyla ve üstüyle yenilendi. Dere ıslahları ve temizlik çalışmaları ile taşkın sıkıntılarına karşı önlem alındı. İçme suyu depolarındaki tadilat çalışmaları devam ediyor. İlçemizin trafik çilesine son verecek köprülü kavşak çalışmasında birinci etap bitti, ikinci etap çalışmalar ise kısa bir süre içerisinde başlayacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü işbirliği ile ilçemiz kalkınıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e bizlere vermiş olduğu destek nedeniyle çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Öte yandan MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Şehnaz Başaran ile Burak Aslay Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen köprülü kavşak çalışması kapsamında deplase edilen içme suyu hatlarını yerinde inceledi. Deplase çalışmalarının ardından Selvilitepe Mahallesi’nde bulunan içme suyu vana sisteminde yapılacak olan modernizasyon çalışması ile ilgili olarak görüşülen toplantıda, titiz bir çalışma için tüm detaylar masaya yatırıldı. Yapılan toplantı ile daha sağlıklı içme suyu sistemleri için çalışma planı hazırlandı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “Turgutlu’nun trafik çilesine son vermek için Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından inşa edilen köprülü kavşak ile ilgili yaptığımız içme suyu hattı deplase çalışmasında artık sona yaklaştık. Vanaların yer aldığı manevra odasını da günümüz şartlarına uygun hale getirerek yeni hatları hemşerilerimizin kullanımına sunacağız. Bu yüzden vanalarda yapılacak yenileme çalışması öncesinde yüklenici firma yetkilisi ve teknik personelimiz ile birlikte çalışma öncesinde bir planlama toplantısı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza vanaların değişimi sırasında su kesintisini hissettirmemek için titiz bir çalışmaya imza atacağız. Bütün malzemelerimizin yedeklemesini yaptık. Eski vanaların hali gerçekten içler acısı. Eski sistemlerin il genelinde modernizasyonuna hız kesmeden devam edeceğiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile daha yaşanılabilir bir Manisa için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.