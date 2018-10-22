MASMEK Doğa Sporları Grubu'ndan bisiklet turu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi'nde Doğa Sporları gören kursiyerler, kursun tamamlanmasıyla birlikte bisiklet turu düzenledi. Yaklaşık 45 kilometrelik bisiklet turu yapan kursiyerler, Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Atatürk Gençlik Merkezi bünyesinde açılan Doğa Sporları Kursu tamamlandı. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler, Atatürk Gençlik Merkezi ile Yuntdağ Ortaköy Mahallesi güzergahı arasında bisiklet turu düzenledi. Doğa Sporları Kursu çerçevesinde Atatürk Gençlik Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, kursun son haftasını bisikletleri ile gerçekleştirdikleri güzel bir faaliyet ile tamamlamış oldular. Sabahın erken saatlerinde Atatürk Gençlik Merkezi önünde toplanarak yola çıkan grup, Yuntdağı Ortaköy Mahallesi arasında yaklaşık 45 kilometre mesafeli bir bisiklet etkinliği gerçekleştirdiler. Akşam saatlerinde Atatürk Gençlik Merkezi önünde tamamlanan turun ardından kursiyerler, kendilerine sunulan imkan nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler. Sporun ders çalışmaya engel olmadığını açtıkları doğa sporları kursuyla gösterdiklerini belirten Atatürk Gençlik Merkezi Kurs Planlama Sorumlusu Ahmet Kaplan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün destekleriyle bu tür faydalı kursların devam edeceğini söyledi.