Massey Ferguson Ramazan Buluşmaları Manisa Saruhanlı’da gerçekleşti

AGCO’nun dünyaca ünlü markası Massey Ferguson’un geleneksel hale gelen ve çiftçilerin katılımıyla yoğun ilgiyle karşılaşılan etkinliklerinden Ramazan Buluşmaları Manisa’da devam etti. Bu kapsamda 23 Mayıs’ta Kilis’te başlayan etkinlikler 1 Haziran’da Sakarya’da son bulacak.

AGCO Türkiye Pazarlama Müdürü Özlem Aşcı, "Her yıl düzenli olarak yaptığımız, çiftçilerle buluştuğumuz, ürünlerimizi deneme şansı verdiğimiz etkinliklerimiz MF Ramazan Buluşmaları ile devam ediyor. Kilis’te başladığımız Ramazan Buluşmaları’nın beşincisi Manisa Saruhanlı’da gerçekleşti. Manisa bayimiz Aygün Motorlu Araçlar’ın gerçekleştirdiği iftara 500 kişilik katılım oldu. Ramazan ayına özel olarak düzenlenen bu etkinliklerde MF show tırı ve üzerine sahne kurulumu ile geleneksel gösterilerin yanı sıra yarışmalar birlikte iftar yemeği yenilerek sona erdi" dedi.

MF Ramazan Buluşmaları’nda çiftçilerle buluşacaklarını belirten Aşcı "Bildiğiniz gibi tüm yıl boyunca şirket olarak çiftçilerimize yönelik pek çok etkinlik düzenlemekteyiz. Bu yıl etkinliklerimize 23 Mayıs’ta Kilis’te başladık, Tokat, Ankara ve Konya’nın ardından Manisa’da gerçekleştirdik. 1 Haziran’da ise Sakarya’da devam edecek. Geleneksel hale gelen MF buluşmalarında çiftçiler ile bir araya gelerek iftar yemeğinden sonra eğitimler vermeye devam edileceğiz. Çiftçilerle vakit geçirmek, satış öncesi ve sonrasında onlardan gelen talepleri dinleyerek ürünlerimiz hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Karşılıklı çok değerli yönlendirmeler yapılıyor. Bizlerin özellikle vurgulamak istediği ise her kırmızının Massey Ferguson olmadığı. Massey Ferguson traktör olarak en eski ve ilk akla gelen markalardan biri. Bunun da etkisi ile benzer model isimli farklı markalarda Massey Ferguson görünümlü ve hatta aynı model isimli traktörlerle maalesef karşılaşabiliyor” diye belirtti.