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18 Eylül 2017 17:13

Masterler Ligi hazırlıkları devam ediyor

Kula Masterler futbol takımı yeni sezon için hazırlıklarına devam ediyor.

Masterler Ligi hazırlıkları devam ediyor

18 Eylül 2017 17:13


Eylül ayının sonunda başlayacak olan Masterler Ligi öncesinde hazırlıklarını hızla devam ettiren Kula Masterler takımı Kula Şehit Nedim Erbay futbol sahasında Salihli 5 Eylül Masterler takımı ile oynadığı hazırlık maçından 2-1 galip ayrıldı.


Centilmenliğin ve dostluğun ön plana çıktığı hazırlık maçı öncesinde uzun yıllar önce bir arada futbol oynayan sporcular da hasret giderdi. Masterler Takım Başkanı Nazif Burşuk güzel bir hazırlık maçı yaptıklarını ifade ederek, "Güzel bir günde arkadaşlarımızla birlikte bir araya gelerek herkesin keyif aldığı mükemmel bir karşılaşma oynadık. Kazanma olgusundan uzak, kaybedeni olmayan bir dostluk maçını ortaya koyduk. Bu güzel tablonun oluşmasında emeği geçen tüm katılımcı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.




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