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Mavi dil ve veba nedeniyle kapatılan hayvan pazarı yeniden açıldı

Manisa’nın bazı ilçeleriyle Salihli’nin bazı mahallelerinde görülen koyun-keçi vebası ve mavi dil hastalığı nedeniyle ikinci bir emre kadar kapatılan Salihli Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı komisyon kararıyla yeniden açıldı.

Manisa'nın bazı ilçeleriyle Salihli'nin bazı mahallelerinde görülen koyun-keçi vebası ve mavi dil hastalığı nedeniyle ikinci bir emre kadar kapatılan Salihli Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı komisyon kararıyla yeniden açıldı.


Son dönemde gerek Manisa'nın bazı ilçelerinde, gerekse Salihli'nin bazı mahallelerinde koyun-keçi vebası ve mavi dil hastalığı görüldüğü gerekçesiyle Ege Bölgesinin en büyük canlı hayvan pazarları arasında yer alan Salihli Hayvan Pazarı, 26 Ekim tarihinde ikinci bir emre kadar hayvan giriş ve çıkışlarına kapatılmıştı. Salihli İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon kararında alınan karardan dolayı Salihli Hayvan Pazarı, bugün itibariyle yeniden hayvan giriş ve çıkışlarına açıldı.

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