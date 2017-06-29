Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 17:45

Maya Park Projesi’nde yargı kararı açıklandı

Yunusemre Belediyesi tarafından görüşülmek üzere geçtiğimiz yıl Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşınan Maya Park Projesi, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla reddedilince proje, yargıya taşındı.

Maya Park Projesi’nde yargı kararı açıklandı

29 Haziran 2017 17:45

Davada Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin yetkisini aştığına karar verildi.


Yunusemre Belediye Meclisi’nde kabul edildikten sonra geçtiğimiz yıl Ekim ayında Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde görüşülen Maya Park Projesi’nin 1/1000 ölçekli imar uygulaması, MHP ve CHP gruplarının oylarıyla


reddedilmiş, Manisa Belediyesi Meclisi’nin 2001 yılında almış olduğu imar planı kararının yürürlükte kalmasına karar verilmişti. Kararın ardından Yunusemre Belediyesi tarafından konu yargıya taşındı. Büyükşehir sorumluluğundaki 1/5000’lik planlarda herhangi bir değişikliğe ve uyumsuzluğa yol açmayan 1/1000’lik planlar hakkında Büyükşehir Belediye Meclisi’nin almış olduğu red kararı yargı tarafından durduruldu. Manisa 2. İdare Mahkemesi’nde açılan davada, değiştirme yetkisinin Nazım İmar Planına uygunsuzluk durumlarında kullanılabileceği ve bunun dışında gerekçe göstermeksizin red hakkının Büyükşehir Meclisine verilmediği belirtildi. Davanın kabul edilme gerekçesinde de Büyükşehir Belediye Meclisinin yetki aşımı gerçekleştirerek, ilçe belediyesi tarafından hazırlanan 1\1000’lik imar uygulama planının reddedilmesinin hukuka aykırı olduğu bildirildi.


Davanın kararında Büyükşehir Belediye Meclisi’nin yetkisini aştığına karar verildi. 1\1000’lik imar uygulama planlarının ilçe belediyelerinin yetkisinde olduğu belirtilen dava dosyasında, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin sadece onama veya değiştirerek onama yetkisi olmasına rağmen ilçe belediyesi tarafından hazırlanan 1\1000’lik imar planının reddedilerek, yetki aşımı gerçekleştirildiği kaydedildi. Davada Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim ayında almış olduğu kararın iptaline hüküm verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    42°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    44°C
  • Pazar
    Sıcak
    44°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:32
  • Güneş :05:42
  • Öğle :13:25
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!