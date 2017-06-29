Maya Park Projesi’nde yargı kararı açıklandı

Davada Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin yetkisini aştığına karar verildi.

Yunusemre Belediye Meclisi’nde kabul edildikten sonra geçtiğimiz yıl Ekim ayında Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde görüşülen Maya Park Projesi’nin 1/1000 ölçekli imar uygulaması, MHP ve CHP gruplarının oylarıyla

reddedilmiş, Manisa Belediyesi Meclisi’nin 2001 yılında almış olduğu imar planı kararının yürürlükte kalmasına karar verilmişti. Kararın ardından Yunusemre Belediyesi tarafından konu yargıya taşındı. Büyükşehir sorumluluğundaki 1/5000’lik planlarda herhangi bir değişikliğe ve uyumsuzluğa yol açmayan 1/1000’lik planlar hakkında Büyükşehir Belediye Meclisi’nin almış olduğu red kararı yargı tarafından durduruldu. Manisa 2. İdare Mahkemesi’nde açılan davada, değiştirme yetkisinin Nazım İmar Planına uygunsuzluk durumlarında kullanılabileceği ve bunun dışında gerekçe göstermeksizin red hakkının Büyükşehir Meclisine verilmediği belirtildi. Davanın kabul edilme gerekçesinde de Büyükşehir Belediye Meclisinin yetki aşımı gerçekleştirerek, ilçe belediyesi tarafından hazırlanan 1\1000’lik imar uygulama planının reddedilmesinin hukuka aykırı olduğu bildirildi.

Davanın kararında Büyükşehir Belediye Meclisi’nin yetkisini aştığına karar verildi. 1\1000’lik imar uygulama planlarının ilçe belediyelerinin yetkisinde olduğu belirtilen dava dosyasında, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin sadece onama veya değiştirerek onama yetkisi olmasına rağmen ilçe belediyesi tarafından hazırlanan 1\1000’lik imar planının reddedilerek, yetki aşımı gerçekleştirildiği kaydedildi. Davada Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim ayında almış olduğu kararın iptaline hüküm verildi.