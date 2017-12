Mazlum coğrafyalardan yansıyan en acı kareler

Manisa’nın merkez Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanında 40’tan fazla fotoğraftan oluşan sergide özellikle Müslüman coğrafyalarda yaşanan vahşet ve zulmün en acı kareleri Manisalılarla buluştu. Sergide Myanmar’dan Suriye’ye, Irak’tan Filistin’e acı ve gözyaşının hakim olduğu coğrafyalarda İslam düşmanları tarafından gerçekleştirilen vahşet tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur tarafından yapılan duayla başlayan programda konuşan İHH Manisa Başkanı Mehmet Turhan, “Müslüman coğrafyalarda vahşet gören Siyonistler tarafından diri diri, çoluk çocuk demeden zulmedilen, katledilen Müslüman kardeşlerimiz için, onların acılarını paylaşmak için, zihinlerimizde hatırlamak için böyle bir fotoğraf sergisi düzenledik. Sergimiz yaklaşık 40 fotoğraftan oluşuyor. Tüm halkımızı bu fotoğrafları görüp Müslüman kardeşlerimizin yanlarında olmalarını diliyorum” dedi.

İHH tarafından çekilen fotoğraflar içinden 40 fotoğraf seçilerek sergilendiğini kaydeden Turhan, “İnşallah Manisa halkı bu sergiyi ziyaret ederek Müslüman kardeşlerimizin gördüğü vahşeti hatırlayarak, her türlü maddi, manevi desteklerde bulunarak onların yanında olup yardımcı olmaları niyetimiz. İHH Manisa olarak, İnsani Yardım Derneği olarak durmadan çalışıyoruz. Ekibimizden, gönüllülerimizden, bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Bundan sonra Manisa halkımız güvensin, inansın. Bu insanlar bizim kardeşlerimiz. İnsan olarak bakıyoruz olaya. Nerede zulüm görmüş insan var, nerede vahşete uğramış insan var, biz Manisa İHH olarak her zaman onların yanındayız. Dünyanın neresinde olursa olsun, dünyanın en ücra köşelerine kadar biz bu yardımlarımızı onlara ulaştırıyoruz. Bundan Manisa halkımız da emin olsun. İnşallah bundan sonra daha çok desteklerini, yardımlarını her zaman bekliyoruz. Yanımızda olmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından serginin açılışı kurdele kesimi ile yapılırken serginin hava şartlarının elvermesi halinde hafta sonu da açık olacağı öğrenildi.

İHH Manisa Başkanı Mehmet Turhan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergiye Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur, Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, STK başkanları, İHH gönüllüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.