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07 Mayıs 2018 17:42

MCBÜ AKUT Öğrenci Topluluğu köy okulunu yeniledi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi AKUT Öğrenci Topluluğu, Manisa’nın Saruhanlı ilçesindeki Taşdibi Mahallesi Bilgin Eker İlköğretim Okulu’nda tadilat çalışması yaparak, okula yeni bir görünüm kazandırdı.

MCBÜ AKUT Öğrenci Topluluğu köy okulunu yeniledi

07 Mayıs 2018 17:42


Saruhanlı Taşdibi Mahallesi Bilgin Eker İlköğretim Okulu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi AKUT Öğrenci Topluluğu tarafından yapılan tadilat çalışması ile öğrenciler için hem oyun alanına hem de daha iyi bir öğrenim alanına dönüştürüldü. Üniversite öğrencilerinin aylar süren özverili çalışmaların sonunda köy okulu yeni görünümüne kavuştu. Gönüllü öğrenciler okul binasının dış cephe boyamasını, dış cephe üzerine karikatür çizimlerini, bahçe oyunları çizimi ve bahçe satrancı kurulumunu, çiçeklendirme ve otların temizlenmesi ve okul duvarlarının boyamasını gerçekleştirdikten sonra tüm öğrenciler için kırtasiye malzemesi dağıtımı yaptılar. AKUT Öğrenci Topluluğu gönüllüleri son olarak, geçtiğimiz yaz hayatını kaybeden Uludağ Üniversitesi AKUT Öğrenci Topluluğu üyesi, birçok köy okulları projesinde etkin rol alan Eren Gürbüz’ün anısına Bilgin Eker İlköğretim Okuluna yaklaşık 2 bin kitaplı kütüphane ve satranç odası kurulumu yaptı.


Çalışmalar sonrası okul idaresi ve öğrencileri MCBÜ’lü öğrencilere teşekkür etti.




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