MCBÜ ile Salihli TSO arasında staj protokolü

MCBÜ Salihli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmek ve iş yaşamına ayak uydurmak için iş yerlerinde uygulama yapacak. Konuyla ilgili protokol Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nda imzalandı. Protokol imza törenine CBÜ Salihli MYO Müdürü İlkay Dilber, Müdür Yardımcısı Lale Demiroğlu ve Genel Sekreter Ergün Kaya katıldı. Protokol Yüksekokul Müdürü İlkay Dilber ile Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel tarafından imzalandı. Protokole göre, Salihli MYO Bilgisayar Bölümünde 2. sınıfta öğrenim gören 58 öğrenci, ikinci yarı yılda 15 hafta boyunca iş yerlerinde uygulama yapacak. Yüzde 100 devam zorunluluğunun şart koşulduğu uygulamada, öğrencilerin sosyal güvencesi okul tarafından karşılanacak. Yürütülecek proje kapsamında öğrencilerin notuna da işverenin katılımı sağlanacak. Öğrenciler iş yerlerine gitmeden önce iş güvenliği eğitimi ve sertifikası alacak. Salihli MYO’nun bilgisayar bölümündeki öğrencilere yönelik uygulamasının çok yararlı olduğunu belirten İbrahim Yüksel, öğrencilerin iş hayatının inceliklerini okul yaşamı sırasında almasının büyük fayda sağlayacağı görüşünü savundu.

Daha sonra Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu’nu ziyaret eden MCBÜ Salihli MYO yöneticileri ve Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, iki kurumun ortak projesi olan Salihli’nin sosyo-kültürel ve ekonomik envanterini oluşturma çalışmaları hakkında bilgi verdi. İki kurumun yetkilileri, güncel ve kapsamlı bir çalışma ortaya çıkarılması ve kurumlardan detaylı bilgi alınması konusunda kaymakamlıktan destek talebinde bulundu.