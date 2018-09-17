MCBÜ Muradiye Kampüsü yolunda sona doğru

Manisa Büyükşehir Belediyesinin, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Muradiye Kampüsü'ne giden yolda başlattığı çalışmalarda sona gelindi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü'ne giden yolda öğrencilerin güvenli ulaşım sağlayabilmesi amacıyla başlattığı çalışmalar tamamlanmak üzere. Modern aydınlatmaları, engelli uyarıcı kılavuz karoları, bisiklet yolu, bordür ve kaldırım düzenlemeleri ile prestij kazanan yolda Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen sıcak asfalt çalışmaları önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

Öğrencilerin yeni eğitim döneminde modern yolda güvenli bir ulaşım sağlayacaklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ”Eski haliyle tek şeritli ve trafik akışını tehlikeye düşüren bir yol görünümde olan kampüs yolunu baştan aşağı yenileyerek Manisa'mıza yakışır hale getirdik. Aydınlatması, kaldırım düzenlemeleri ile prestij kazanan yolun son kısmında kalan sıcak asfalt çalışmamıza TEDAŞ'ın mevcut güzergahtaki çalışması nedeniyle ara vermiştik. TEDAŞ'ın çalışmasını tamamlamasıyla birlikte biz de yolda asfalt uygulamasına hızla başladık. Hava şartları el verdiği takdirde önümüzdeki günlerde asfalt çalışmamızı tamamlayacağız” dedi.