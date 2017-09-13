MCBÜ’de yağmur suyu hattı çalışmaları başladı

MASKİ, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi’ndeki altyapı çalışmalarına başladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, kampüs girişinde yer alan caddeye bin 200 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı döşeniyor. Çalışma tamamlandığında yerleşkenin eğimli yapısı nedeniyle cadde üzerinde birikme yaparak araç ve yaya trafiğini aksatan yağmursuyu sorunu son bulacak. MASKİ Genel Müdürlüğü, MCBÜ Muradiye kampüsünün bulunduğu bölgede atıksuların sağlıklı şekilde uzaklaştırılması amacıyla döşenecek kollektör hattı için de proje çalışmalarını sürdürüyor. Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye, Yağcılar, Uzunburun, Evrenos ve Karaali mahalleleri ile Akgedik TOKİ mevkiini de kapsayan projenin 2. etap proje çalışmalarında son aşamaya gelindi. Yapılacak toplayıcı hatla, evsel nitelikli atıksuların çevreye zarar vermeksizin Muradiye Mahallesinde inşa edilmesi planlanan atıksu arıtma tesisine ulaştırılması sağlanacak.