Mecidiye’nin taşkın derdine kalıcı çözüm

MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen faaliyetler kapsamında dere taşkınları önlenerek vatandaşların can ve mal güvenliği kontrol altına alınıyor. Bu kapsamda ekipler, Akhisar ilçesine bağlı Mecidiye Mahallesi’ndeki çalışmalarına da başladılar. Mahalle içerisinden geçen dereye ilk etapta 6 adet menfez yerleştirilerek yaya ve araç geçişleri sağlıklı hale getirildi. Sonrasında ise dere yatağında 4 kilometrelik temizlik çalışmasına geçen ekipler, üretilen çözümü daha kalıcı hale getirmek amacıyla da 20 metre uzunluğunda istinat duvarı inşa ediyor.

Mecidiye Mahalle Muhtarı Akif Mazineler, “Mahallemizde yoğun bir yağış olduğunda dere etrafındaki evleri, sokakları komple su basıyordu. Şimdi deremizde büyük bir çalışma yapılıyor. Yapılan ıslah işi güzel bir hizmet. Emeği geçenler sağ olsunlar. İleriye dönük daha büyük işleri, projeleri de dört gözle bekliyoruz” diye konuştu.