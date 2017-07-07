Meclisten Başkan Çelik’e kentsel dönüşüm yetkisi

Şehzadeler Belediyesi Temmuz ayı belediye meclis toplantısı, Kültür Merkezi Belediye Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında gerçekleştirildi. Toplamda 16 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında kararların büyük bir çoğunluğu oy birliği ile kabul edildi. Başkan Çelik, toplantı öncesinde meclis üyelerine yapılan bir aylık çalışmalar hakkında bilgi verdi. Meclis gündeminde yer alan, Dilşikar, Gediz, Bayındırlık, Kocatepe ve İshak Çelebi mahallelerini kapsayan, afet riski altındaki alanların kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılması ile ilgili Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve encümene yetki verilmesi maddesi görüşüldü. Yapılan oylamada, MHP grubu çekimser oy kullanırken, AK Parti ve CHP’li meclis üyelerinin kabul oylarıyla Başkan Çelik ve encümene yetki verildi. Arazi sınırlarının büyük bir çoğunluğunun Şehzadeler ilçesinde kalmasına rağmen Yunusemre ilçesi idari sınırlarında bulunan Kale, Sarma ve Gökbel mahallelerinin Şehzadeler ilçesi sınırlarına dahil edilmesi konusunu içeren gündem maddesi de meclis görüşüldü. 3 mahallede yapılan halk oylaması sonrası Gökbel ve Kale mahalleri Şehzadeler’e bağlanmak isterken, Sarma Mahallesi ise Yunusemre ilçe sınırlarında kalmaya devam etme kararı aldı. Gündem maddesi ile ilgili yapılan oylamada, Gökbel ve Kale mahallelerinin Şehzadeler ilçe sınırlarına dahil edilmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.