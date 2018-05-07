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07 Mayıs 2018 11:31

Medeniyetlerin beşiğinde tarihe tanık oldular

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Çerçevesinde medeniyetler beşiği İstanbul’u gezdi.

Medeniyetlerin beşiğinde tarihe tanık oldular

07 Mayıs 2018 11:31


Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri 5 - 6 Mayıs 2018 tarihleri arasında 18 öğretmen, 95 öğrenci ve 24 velinin katımlıyla İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini görme imkanı elde eden öğrenciler Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Türkçe gibi branş derslerinde öğrendikleri bilgileri de yerinde görerek tecrübe etti.


Gezi hakkında ayrıntılı bilgi veren Gezi Koordinatör Öğretmeni İshak Kurt genel kapsamda Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Boğazındaki tarihi yapı ve köşkler, 1453 Panoroma Fetih Müzesi, Miniatürk, İstanbul Yerebatan Sarnıcı, Sultanahmet Meydanı, Yılanlı Sütun, Alman Çeşmesi, Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi ve İstanbul Sualtı Müzesini ziyaret edildiğini belitti. Öğrenci ve velilerin Topkapı Sarayında bulunan Hz. Musa’nın Asası, Hz. Davut’un Kılıcı ve Hz. Muhammed’e ait eşyaları gördüklerinde hayran olduklarını belirten Kurt, İstanbul Sualtı Müzesindeki deniz canlılarının da çok ilgilerini çektiklerini belirtti.


Okul Müdürü Ali Osman Çoşkun bu tür okul gezilerinin öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri gerçek hayattaki karşılığını bulması açısından çok önemli olduğunu, bunun yanında öğrencinin kendi başına bir seyahat yaparak gelecek yaşamlarında problemleri nasıl çözeceğine dair de tecrübe kazandığını belirtti. Genel değerlendirmede emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkürlerimi sunan Çoşkun, önümüzdeki yıl Türkiye’nin farklı şehirlerine gezi düzenleyerek ülkenin tanıtılması ve turizm konusunda üzerilerine düşen görevi yapacaklarını vurguladı.




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