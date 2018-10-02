Manisa'da Genç Memur-Sen Manisa İl Temsilciliğinin organizasyonuyla bu yıl ikincisi düzenlenen Mehmet Akif İnan Kurumlar Arası Futbol Turnuvası başladı.

Manisa'da Genç Memur-Sen Manisa İl Temsilciliğinin organizasyonuyla 26 kurumun katıldığı Mehmet Akif İnan Kurumlar Arası Futbol Turnuvası başladı. Bu yıl 2'ncisi düzenlenecek turnuva Manisa Gazeteciler Cemiyeti ile Manisa Devlet Hastanesi arasında oynanan müsabaka ile başladı. Maç öncesinde Mehmet Akif İnan'ın fotoğrafının yer aldığı pankartla birliktelik pozu verdi. Turnuvanın açılış santrasını Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ali Filizkan, Manisa Genç Memur-Sen Başkanı Orhan Güzel ve Memur Sen İl Temsilcisi Mustafa Irgatoğlu ile birlikte yaptı.

Turnuvanın açılış maçı Manisa Devlet Hastanesi'nin galibiyeti ile tamamlandı. Diğer iki müsabaka ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Tarım ve Orman Müdürlüğü ile PTT Başmüdürlük ise Taytanlı İlhan İlkokulu ile karşılaştı. SGK ve Tarım Orman Müdürlüğü berabere kalırken, PTT Başmüdürlük ise rakibi Taytanlı İlhan İlkokulu'na mağlup oldu. Dostluk mesajları veren Memur Sen İl Temsilcisi Mustafa Irgatoğlu, tüm takımlara başarılar diledi.