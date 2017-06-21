Mehmet Kuruoğlu Büyükşehir Belediyespor’da

Lig ekibi Keçiörengücü’nün tecrübeli defans oyuncusu Mehmet Kuruoğlu’nu kadrosuna kattı.

Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine Asbaşkan Orkun Şıktaşlı, Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar ve Basın Sözcüsü Gökmen Aytaç katıldı. Gerçekleştirilen imza töreninde 27 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık anlaşma sağlandı. İmza töreninin ardından yaptığı açıklamada Mehmet’i kadrolarında gördükleri için mutlu olduklarını ifade eden Futbol Şube Sorumlusu Kadayıfçılar, “Mehmet kardeşimiz üst liglerde elde ettiği tecrübeyi takımımıza yansıtacaktır. Kendisine olan güvenimiz tam. İnşallah bu güvenimizi boşa çıkarmayacak ve onunda katkısıyla takımımız hedefe yürüyecektir” dedi.

Hedefleri olan bir takıma gelmenin kendisini heyecanlandırdığını belirten Mehmet Kuruoğlu, “Geride kalan sezonda 2. Lig’in kapısından dönen yeni takımımla inşallah bu sene şampiyonluk yaşarım. Arkadaşlarımla birlikte bunun mücadelesi içinde olacağız. Burada bir değil, birden fazla şampiyonluklar yaşayacağıma inanıyorum” şeklinde konuştu.

Futbola Trabzonspor’da başladı

Futbola Trabzonspor alt yapısında başlayan 27 yaşındaki defans oyuncusu, daha sonra 1461 Trabzon formasıyla profesyonelliğe geçiş yaptı. Kuruoğlu, Boluspor’da geçirdiği bir sezonun ardından son olarak Keçiörengücü forması giyiyordu. Geride kalan sezonda Keçiörengücü formasıyla 23 maça çıkan Kuruoğlu, bu maçların 18’ine ilk 11’de başlarken birde gol atmayı başardı.