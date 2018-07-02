Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 10:09

Mektebim Manisa Kampüsünden başarılı öğrencilere burs

Mektebim Manisa Kampüsü tarafından yapılan açıklamada, Mektebim Anadolu Lisesi veya Mektebim Fen Lisesini tercih edecek öğrencilere başarılı oldukları oranda burs vereceği bildirildi.

Mektebim Manisa Kampüsünden başarılı öğrencilere burs

02 Temmuz 2018 10:09


Mektebim Okulları Manisa’ya iddialı girdi. İlk olarak Anemon Otelde Kurucu Başkan Ümit Kalko’nun başkanlığında Lansmanı yapılan, hemen ardından Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Kanca ile Kampüs Müdürü olarak anlaşarak dikkatleri üstüne çeken Mektebim Okulları, Ramazan ayında tüm Manisalıları Cumhuriyet Meydanında İftar sofrasında ağırlayıp, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde görev yapan okul müdürlerine Giritligil Otelde Genel Müdür Yardımcısı Didem Karataş’ın katılımıyla tanıtım toplantısı yaptı.


Tanıtım faaliyetlerini hızla devam ettiren Mektebim Manisa Kampüsü şimdi de liseye gidecek öğrencilere başarılı oldukları oranda burs vereceğini duyurdu. Yapılan açıklamada Mektebim Okulları Anadolu Lisesi veya Fen Lisesini seçecek öğrencilerden yüzdelik dilimde yüzde 0,01-0,19 arasında olan öğrencilere yüzde 100, yüzde 0,20-0,99 olanlara yüzde 90, yüzde 1-3,99 olanlara yüzde 75, yüzde 4-5,99 olanlara yüzde 60, yüzde 6-6,99 olanlara yüzde 50, yüzde 7-12 arasında olanlara da yüzde 40 burs verileceğini duyurdu.


Yapılan açıklamada ayrıca Mektebim Manisa Kampüsünün 1 Eylül tarihinde eğitim öğretime başlayacağı da bildirildi. Bu arada Mektebim Manisa Kampüsündeki ilkokul müdürünün Abdullah Emeksiz, lise müdürünün ise Ömer Kayalar olduğu açıklandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç