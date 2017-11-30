Onun için en kıymetli işi yapıyoruz. Ne yaptığımızı, bize ne yaptıklarını, bize ne yaptırmak istediler? Bunu fark ettiğimizde yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünyadan o zaman bahsedebiliriz" dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi Genişletilmiş İşyeri Temsilcileri Toplantısı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın da katılımıyla Anemon Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıda, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa İrğat, çevre illerden gelen sendika başkanları ve üyeleri yer aldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, teşkilat içi eğitimlere büyük önem verdiklerini belirterek, "İlimizde 3 formatörümüz öncülünde iş yeri temsilcileri için teşkilat eğitimleri gerçekleştirdik. Bugüne kadar 489 iş yeri temsilcimiz bu eğitimleri aldı. Hizmet sendikacılığımızı alanda daha diri tutacağına inandığımız bu eğitimleri önemsiyoruz. Eğitimlerimize devam edeceğiz. Eğitim-Bir-Sen kurulduğu günden bugüne kadar sendikacılığa yeni bir soluk kazandırmanın gayesi ve gayreti içerisinde olmuştur. Bu anlamda bizler de kurumlarda, okullarda, öğretmen odalarında farkımızı ortaya koymalı, iyiye ve güzele dair insanların hayrına olan çalışmalar yapmalıyız. Öğretmen odalarında gündemi biz belirlemeli birilerinin belirlediği gündemin peşine takılıp savrulmamalıyız" dedi.

"Örgütlü yapıları sırasıyla nöbetleşe kullananlar, artık eskisi gibi kullanamıyor"

Öner’in ardından konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, geçmişte toplumu ötekileştiren örgütlü yapılardaki sistemi bozduklarını ifade ederek, "Bu ülkede yüzde 95 insanın dışında kalan yüzde 5’lik bir kitle, örgütlü olduğu için yan yana durup, kol kola girip bereket ve heybeti oluşturduğu için kendi lakayıt düşüncelerine ve kör ideolojilerini bütün milleti sadakat yarışına soktular. Ona uymayanları yaftaladılar. İlticacı, mülteci, gerici, yobaz, makarnacı, göbeğini kaşıyan adam, bidon kafa... Bu onların gücünden değil, örgütlü olmasından; onların sayısından değil, örgütlülüğü keşfetmesinden dolayı elde ettikleri bir konum. Şimdi o konum bozuldu. Birisi diyor ki ’Kral çıplak’, birisi tekere çomağı sokuyor, oyunu bozuyor. Örgütlü yapıları sırasıyla nöbetleşe kullananlar, artık eskisi gibi kullanamıyor" diye konuştu.

Müfredat eleştirisi

Geçmiş dönemde eğitimde mühendislik yapılarak oynandığını ve çocuklara subliminal mesajların verildiğini vurgulayan Yalçın, "Eğitim nasıl bir mühendislik alanı anlaşıldı. Neden çocuklar bu ülkede ’Dede’ dediğinde şapkalı dede çiziyor anlaşıldı. Neden ders kitaplarında sadece okulun hizmetlisi Hatice başörtülü gerisi anlaşıldı. Rol model olarak neyi yediriyorsun. Nasıl bir toplum tasavvuru yapıyorsun ve bunun arkasında kim var neden telaşa kapılıyor anlaşıldı. Neden bütün sorularda faiz sorusu çıkıyor da zekat sorusu çıkmıyor anlaşıldı. Neden Osmanlı’nın yıkılış döneminden sorular soruyorsun ve çocukları zihnen örseleyerek umutsuzluğa devşiriyorsun da yükseliş dönemini sormuyorsun anlaşıldı. Onun için en kıymetli işi yapıyoruz. Ne yaptığımızı, bize ne yaptıklarını, bize ne yaptırmak istediler? Bunu fark ettiğimizde yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünyadan o zaman bahsedebiliriz. Onun için bunlar önemli konular. Bunu bilmek durumundayız. Hangi pasajda hangi subliminal mesajı veriyor? Nasıl yerleştiriyor? Ders kitaplarına ilişkin defolar tartışıldı. Tartışılmalı. Bunlar felaket değil bunlar nimet. Tartışılmalı ve doğrusu bulunmalı" diye konuştu.

Eğitim-Bir-Sen olarak bu duruma karşı rapor yayınladıklarını belirten Yalçın, "Eğitim-Bir-Sen olarak bu anlamda bir düşünce kuruluşu gibi rapor yayınladık. Odak analizler, araştırmalar, sempozyumlar, bilimsel çalışmalarla sürece anlamlı katkı sunmaya çalışan kitleyiz. Çözüm odaklı yaklaşan, sorunları alt alta sıralayıp insanlar bunlar üzerinden konuşup şişirip bunu da sendikacılık diye pazarlayan kolaycıların yolunu seçmedik. Sorunları alt alta sıralamak değil, çözümleri yan yana dizip doğru olanı yaptığımız için bugün karşılık bulduk" ifadelerini kullandı.

Sendikal olarak kamu çalışanlarının haklarını savunmaya devam edeceklerini belirten Yalçın, "Heybe yükseldikçe ve yürüme devam ettikçe kamu çalışanlarının, kamu görevlilerinin ekonomik ve sosyal haklarındaki iyileşme devam edecek. Ülkede özgürleşme devam edecek. Küresel anlamda umut artacak mazlum ve mağdurlar yarına güvenle bakabilecek. Çünkü bu ışığı gittiğimiz yerlerde görüyoruz. Bize yüklenen anlamları biliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa İğrat ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner tarafından Genel Başkan Yalçın’a hediyeleri takdim edildi. Hediye takdiminden sonra Genel Başkan Yalçın ve salondakiler toplu fotoğraf çektirdi.