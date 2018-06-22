Memur-Sen Kadınlar Komisyonu AK Parti’li Kıvırcık’ı ağırladı

sıra Milletvekili adayı Semra Kaplan Kıvırcık’ı ağırladı.

Manisa Öğretmenevi’nde gerçekleşen programa, Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Programda konuşan Memur-Sen Manisa Kadınlar Komisyonu Başkanı Mehtap Şirin, 24 Haziran seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diledi. Sözlerine “Bu ülke hepimizin” diyerek başlayan Başkan Şirin, “Evlatlarımızın, devletin bekası için 24 Haziran’da çok önemli bir seçime gireceğiz. İnşallah 24 Haziran sonrası 25 Haziran sabahı aldığımız sonuçlar hayırlara vesile olur. Tabi ki bizim tüm kazanımlarımız örgütlüğümüzle vesayetin kalkmasıyla mümkün oldu. Hepimiz hatırlıyoruz o eski Türkiye günlerini. Memur-Sen ülkesini seven ve istikrar için çalışan bir sendikadır. Bizler 15 Temmuz’da sokağa indik. Hep birlikte cuntacılara karşı, darbecilere karşı, her türlü terör örgütüne karşı, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karşı sokağa indik. 15 Temmuz’da günlerce nöbet tuttuk. 16 Nisan’da Memur-Sen olarak gövdemizi taşın altına koyduk. Şimdi de 24 Haziran için istikrara oy vereceğiz. 24 Haziran’da istikrarı, güçlü yönetimi mümkün kılmamız gerekiyor” dedi.

AK Parti Manisa 4. Sıra Milletvekili adayı Semra Kaplan Kıvırcık ise AK Parti’nin kuruluşundan bu yana 16 yıldır kadınların gücüne inandığını söyledi. Kıvırcık, AK Parti’nin kuruluşunda temel taş olarak kadınların yer aldığını kaydetti. Kıvırcık, “Bugün geldiğimiz noktada atlattığımız badireler, gerçekleştirdiğimiz icraatlar, kazanılmış haklarımızın kullanılabiliyor olması ve elimizden alınan hakların tekrar kazandırılması noktasında verdiğimiz savaşta önde olan, lider olan, erkeklerden daha önce bayraktar olan kadınlarımızı hürmetle, saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız” diye konuştu.

24 Haziran seçimleri öncesinde de uzun süredir sahada olduklarını vurgulayan ve her seçime önem verdiklerini ifade eden Kıvırcık, 16 yıldır yapılan tüm icraatların devam etmesi için güçlü bir hükümet için bu seçime diğerlerinden fazla önem verdiklerini söyledi.