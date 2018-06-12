Memur-Sen üyeleriyle iftarda buluştu

Yıl Teşkilat Buluşması ve Bir Bilenle Bilge Nesil Ödül Töreni"nde sendika üyeleri bir araya geldi.

Memur-Sen Manisa İl Temsilciliği tarafından Yetkide İstikrar 10. Yıl Teşkilat Buluşması ve Bir Bilenle Bilge Nesil Ödül Töreni" düzenlendi. İftar programıyla birlikte düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Manisa İl Başkanı Mustafa İrğat, "Her zaman için her ortamda üzerimize düşeni yapmakla mükellef bir vizyonun taşıyıcısı durumundayız. Bu anlamda ülkemiz adına önemli işler yaptığımızı, milletin yanında durduğumuzu, millet için millet adına faaliyetlerde bulunan herkesin yanında bulunduğumuzu bütün platformlarda dile getirdik. Bu anlamda Memur-Sen’in değerini ve önemini artık bütün çalışanlarımız da 1 milyonu aşan üye sayımızla ortaya koymuş oldular. Böylelikle Memur-Sen Türkiye genelinde ülkemizdeki en büyük sivil toplum kuruluşu olmuş ve 1 milyonu aşan üyesiyle kanaat önderliğinin en önde gelen unsuru olmuştur. Bununla kıvanç duyuyoruz" dedi.

Törende konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Latif Selvi ise, Memur-Sen’in Avrupa ülkeleri arasında büyük bir sendikacılık başarısı gösterdiğini belirterek, "15 Mayıs mutabakatı itibariyle Memur-Sen’e bağlı bütün sendikalarda açık ara yetkiyi aldık. Avrupa’da bir sendikanın başkanlığı kabul edilebilmesinin ölçütü çalışanlarının yüzde 30’unu sendika üyesi yapabilmiş olmak. Bütün hizmet kollarının tamamında yüzde 30’u buldularsa sendikalaşmada başarıyı yakaladıklarını kabul ederler. Yüzde 10’un altına düştüğü zaman da burada sendikacılık zayıflamış demektir. Türkiye Memur-Sen ile Avrupa’da sendikalaşmada 1 numaraya yerleşmiş, yüzde 72 çalışanı sendikalaşmasını sağlamıştır. Bunun bir neticesi olarak dünyada rekabetli bir ortamda bütün hizmet kollarında yetkili başka bir konfederasyon yok. Bunun da başarı öyküsünü yazan Memur-Sen’dir" diye konuştu.

Memur-Sen olarak istikrarı önemsediklerini belirten Birlik Haber Sen Genel Başkanı Ömer Budak ise, "Elde edilen bir çok kazanımlar ülkenin istikrar içerisinde devam etmesinde çok önemli rolü vardır. Önümüzde 24 Haziran seçimi var. Bizler Memur-Sen olarak yeni anayasanın yanında olduk. Bugün de 24 Haziran’da istikrarın devamını istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı devam ettirdik, ettirmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programda iftar sonrasında Eğitim-Bir-Sen Manisa İl Başkanlığı ve Genç Memur-Sen Manisa İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi kapsamında ödül alan öğrencilere ödülleri verildi.

Törene AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Latif Selvi, Birlik Haber Sen Genel Başkanı Ömer Budak, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Manisa İl Başkanı Mustafa İrğat, Eğitim-Bir-Sen Manisa İl Başkanı Mesut Öner ve sendika üyeleri katıldı.