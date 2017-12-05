Memur-Sen’den bir kazanım daha

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa İrğat, kamu personel sisteminin kanayan yarası olarak adlandırdığı 4/C (geçici personel) uygulamasının sona ermesi ve bu kapsamda istihdam edilen kamu görevlilerinin güvenceli ve kadrolu istihdamla ilişkilendirilmesi hedefleri kapsamında yeni bir kazanıma daha imza attıklarını belirtti.

İrğat yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün yaptığı açıklamayla; Memur-Sen ve Kamu İşveren Heyeti arasında imza altına alınan 3. Dönem Toplu Sözleşmesi’nin 36’ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ‘657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında tam zamanlı çalışan geçici personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilebilmeleri konusunda çalışma yapılacaktır’ hükmüyle öngörülen 4/C (geçici personel) statüsündeki kamu görevlilerin 4/B (sözleşmeli personel) statüsüne geçişleri kesinleşmiştir. Memur-Sen’in kazanım üreten, çözüm üreten, sorun tüketen sendikacılık birikimi, sendikal dirayeti, sahanın taleplerine dayalı sendikal mücadele pratiği yeni bir kazanım daha üretmiştir. 3. Dönem Toplu Sözleşme metninde yer verilmesini sağladığımız 4/C’li personelin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesine ilişkin hüküm, geçmişten o güne ortaya koyduğumuz kadrolu istihdam iradesinin ve teklifinin nihai hedefine dair ısrarımızın toplu sözleşme üzerinden kayıt altına alınmasına da aracılık etmiştir” dedi.

İrğat, kamuda kadrolu istihdamın genel istihdam uygulaması olmasının, kamu hizmeti sunumunda görev alanların iş güvencesine sahip olması noktasındaki vazgeçilmez hedeflerine ulaşma mücadeleleriyle elde ettikleri kazanımın Memur-Sen’in hedefe ulaşma ve mücadeleyi sürdürme azmini artıran, kararlılığını kavileştiren bir sonuç olarak hem kurumsal tarihlerine hem sendikal tarihe kaydedildiğini vurguladı.

İrğat açıklamasını şöyle tamamladı: “Geçici personelin sözleşmeli personel statüsüne geçişi kazanımımızı, kadrolu istihdam teklifimize ve hedefimize dair olumlu ve nihai sonuca yaklaştıran bir adım olarak görüyoruz. Bu vesileyle, kamu hizmetlerini gören fakat kadrolu ve güvenceli istihdamla ilişkilendirilmeyen herkes için kadrolu istihdam gerçekleşmeden bu alandaki mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi de bir kez daha tekrar ediyoruz. Diğer taraftan, Cumhurbaşkanımızın aynı açıklamada yer verdiği kamudaki taşeron işçilerin kamu işçisi ve kadrolu işçi statüsüne geçirilmesine yönelik düzenlemeyi de, çağdaş kölelik olarak tanımladığımız taşeron işçiliğin kamuda son bulması ve taşeron işçilerin saygın iş ve insan onuruna uygun ücret noktasında hak ettikleri konuma kavuşması noktasında önemli ve değerli bir sonuç olarak görüyoruz. Türkiye’nin, çalışma hayatının, kamu personel sisteminin, istihdam uygulamalarının bütün zeminlerinde saygın iş ve insan onuru ilkeleriyle uyumlu, adalet ve hakkaniyet temelli, kadrolu ve iş güvenceli bir çalışma ve personel mevzuatı üretecek fikri birikime ve ekonomik güce sahip olduğuna dair bakışımızı ve özgüveni de bu gündem üzerinden bir kez daha vurguluyoruz.”