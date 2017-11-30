Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi’nin yeni hizmet binası açılışı ve Genişletilmiş İşyeri Temsilcileri Toplantısına katılmak üzere Manisa’ya geldi. Başkan Yalçın, ilk olarak Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner ve sendika üyeleri yer aldı. Genel Başkan Yalçın, ziyareti sırasında Vali Güvençer’e filografi sanatıyla yapılmış olan tablo hediye etti. Vali Güvençer, ziyaretleri nedeniyle Genel Başkan Ali Yalçın’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Yalçın, daha sonra Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi’nin yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Törende, ayrıca Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve sendika üyeleri yer aldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "Mekanları anlamlı kılan içerisinde yapılan faaliyetlerdir. İnşallah bizler de bugün, bu güzel mekanımızın açılışını yapıyoruz. Binamızın, bu güzel mekanımızın ilimize, ülkemize, üyelerimize, hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Kestane pazarında yetiştirilen hain"

Yeni binada daha büyük faaliyetlerin yapılması temennisinde bulunan Genel Başkan Yalçın ise yeni hizmet binasının hayırlısı olmasını diledi. Türkiye gündemini de değerlendiren Yalçın, "Küresel işgalin piyonu olan Pensilvanya’daki kestane pazarından yetiştirilen hain Türkiye’ye iade edilmek yerine ’cambaza bak, cambaza’ denilerek Türkiye’ye farklı bir operasyon çekiliyor. Kim var arka planında? Adada 13 tane Orta Doğu uzmanıyla 15 Temmuz’u planlayanlar var. Bu ülkeye diz çöktürmek isteyen ve operasyon gerçekleştirip Ortadoğu’yu yüz yıl sonra yeniden cetvelle parçalamak, daha küçük parçacıklara ayrıştırarak büyük İsrail’e uygun hale getirmek isteyenler var. Dolayısıyla mesele bu ülkede ayakta kalma meselesidir. Hayatta kalma meselesidir. Bir kurtuluş meselesidir. Şu an içerisinde bulunduğumuz atmosfer sıradan bir atmosfer değil. Son derece nazik bir atmosferde bulunuyoruz" diye konuştu.

Yeni binanın hayırlı olması temennisinde bulunan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise "Bu biraz sonra açılışını yapacağımız şubemiz, insanı zamanla yoğurarak imkanlar doğuracak ve inşallah bu imkanı bereketli neticelere dönüştürecek bir yuva olacak. Bu milletin, bu ülkenin sorunlarını inşallah hep birlikte sadece el ele vererek, omuz omuza vererek, göz göze gelerek değil gönül gönüle vererek bu mekanda bu memleketin her tarafa uzanmak zorunda olan dallarından birinde umut çiçekleri açacak, memleketin kan damarlarına arkadaşların mesaileri sayesinde kan yürüyecek. Biz de onlardan istifade edeceğiz. Zaman zaman yan yana geleceğiz. Zaman zaman onlardan güç alacağız. Onlara güç vereceğiz. Bu derdin ortakları bu meseleyi yerde bırakmayacağız. Bu milleti hep birlikte kıymetini bilerek adım adım olması gereken yere sırtımızda taşıma gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi.