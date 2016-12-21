Menfezler sıkıntıyı ortadan kaldıracak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Sarıgöl Kızılçukur Mahallesinde 3 ayrı noktada köprü geçişinde menfez imalatı gerçekleştirerek, vatandaşların yıllardır yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırıyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, uzun yıllardır kangren olmuş sorunları yaptığı çalışmalarla ortadan kaldırıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Sarıgöl ilçesinin Kızılçukur Mahallesinde 3 ayrı noktaya menfez inşa ediyor. Yerinde dökme olarak yapılan imalat kapsamında menfeze ait taban betonu atıldı. Ekipler perde betonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Köprü geçişlerine yapılan menfezler sayesinde vatandaşların uzun yıllardır yağışlı havalarda yaşadığı sıkıntılar ortadan kaldırılmış olacak.

Kızılçukur Mahalle Muhtarı Saim Yurttaş, mahalle sakinleri olarak yağışlı havalarda büyük zorluklar yaşadıklarını ifade etti. Yurttaş, “Sadece bir dilekçe yazdık. MASKİ Genel Müdürlüğü, sağolsun çok güzel bir çalışma başlattı. 2017 yılında altyapı yenileme çalışmalarımız da yapılacak. Köyümüz adeta yeniden inşa olmaya başlayacak. Okula giden çocuklarımız çok zorluk çekiyordu. Öğrenci velileri çocukları traktör kasalarında okula taşıyorlardı. Eski büz çok dardı. Şimdi yapılan menfezlerle büyük bir geçişe sahip olacağız. Şahsım ve mahallem adına Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Cengiz Ergün’e, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a ve ilgili Daire Başkanı Ulvi Bey’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Kızılçukur Mahalle Muhtarı Saim Yurttaş, mahallelerinde yapılan çalışmalar nedeniyle sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Muhtar Yurttaş, sosyal medya hesabında şunları paylaştı:

“Kızılçukur mahallemize Manisa Büyükşehir Belediyemizden 3 tane köprü temellerini kazmaya başladık. Mahalle halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Büyükşehir Belediyemiz’e hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum.”