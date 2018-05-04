Meral Akşener’e ilk imza Hasan Eryılmaz’dan

Eryılmaz, Yüksek Seçim Kurulu’na verdiği dilekçe sonrasında açıklama yaparak, “100 bin imza ile genel başkanımız Meral Akşener’i önce Cumhurbaşkanlığı’na aday yapacağız ardından da 24 Haziran seçimlerinde de Cumhurbaşkanı" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) belirlediği seçim takvimine göre 100 bin imza için dilekçelerin kabul tarihi bugün başladı. 24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde genel başkanı Meral Akşener’in aday olmasını isteyen İYİ Parti Manisa Milletvekili aday adayı Hasan Eryılmaz, Manisa’nın yanı sıra Türkiye genelinde de ilk imzayı verdi. Sabahın erken saatlerinde eşi Deniz Alya Eryılmaz ile birlikte Manisa Adliyesine gelen Eryılmaz, mesai saatinin başlamasıyla birlikte saat 08.01’de Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçesini verdi. Eryılmaz’a, İYİ Yunusemre İlçe Başkanı Filiz Tuğçe Ayrancı da eşlik etti.

“Önce aday sonra cumhurbaşkanı yapacağız”

Dilekçe sonrası adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan İYİ Parti Manisa Milletvekili aday adayı Hasan Eryılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi ilk imzayı kendisinin vermesinden dolayı ayrı bir mutluluk duyduğunu belirtti. İYİ Parti olarak her türlü erken, baskın seçime hazır olduklarını kaydeden Eryılmaz, 100 bin imza ile Akşener’i önce Cumhurbaşkanlığı’na aday, 24 Haziran seçimlerinde de Cumhurbaşkanı yapacaklarını söyledi.

“İyiler iktidara gelecek”

25 Haziran sabahı mevcut iktidarın son bulacağını dile getiren Eryılmaz, Cumhurbaşkanı Meral Akşener’in, ülkenin başına geçerek, Türkiye’nin yeniden fabrika ayarlarına döneceğini kaydetti. Eryılmaz, şöyle devam etti: “İktidar ve iktidar ortakları 24 Haziran 2018 tarihini Erken Genel Seçim ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi tarihi olarak ilan etmiştir. Aslında bu bir erken seçim değil baskın seçimdir. Fakat bilmedikleri bir şey var. Biz İYİ’ler, dalga dalga sel olup gelerek, iktidarı yıkacağız. Türkiye İYİ olacak, İYİ’ler iktidara gelecek ve İYİ günler göreceğiz. Türk Milletinin umudu olan genel başkanımız Meral Akşener’i Cumhurbaşkanı yapacağız.”

Öte yandan sabahın erken saatlerinde İYİ Parti Manisa İl Başkanı Ümit Akdağ, İYİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Güldane Dörtbudak, İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Filiz Tuğçe Ayrancı ve beraberindeki partililerle birlikte sabahın erken saatlerinde imza dilekçesini vermek üzere Manisa Adliyesine geldi. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği imza dilekçelerinin ardından İYİ Parti Manisa İl Başkanı Ümit Akdağ, yaptığı açıklama ile 5 gün boyunca adliyede olacaklarını ve vatandaşlara imza dilekçelerini vermeleri üzere çağrıda bulundu. Meral Akşener’i, Cumhurbaşkanı aday olabilmesi için 17 ilçede koordine olduklarını kaydeden Akdağ, burada Akşener mücadelesi sergilemedikleri, milletin yarınları ve demokratik bir ülke için mücadele ettiklerini dile getirdi.