Merkezden sökülen asfalt mahallelerde kullanılıyor

Merkez ilçelerinde başlatılan sıcak asfalt çalışmasından dolayı sökülen asfalt, mahallenin deforme olmuş yollarında kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, “Hem mahallemize asfalt hizmetini kazandırdık hem de büyük bir meblağdan tasarruf etmiş olduk” dedi.

Manisa’nın merkez ilçeleri dahil il genelinde de asfalt çalışmalarını devam ettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Evrenos Mahallesinde asfalt çalışması gerçekleştirdi. Merkez ilçelerinde yapılan ve asfalt çalışmasında sökülen asfalt, buradaki çalışmalarda kullanıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, “Bilindiği üzere Manisa merkezde 15 kilometrelik asfalt yenileme çalışmasına başladık. Oradaki deforme olan asfaltı yeniliyorduk. Asfaltın bozulan kısımlarını kazıyarak yeni asfalt uygulaması yapıyorduk. Kazıma esnasında bir atık meydana geliyordu. Bu atığı hem bir yere nakletmek, depolamak çevresel bir etkiye neden olacaktı hem de bu bir külfet oluşturuyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, bütçe anlamında da Türkiye’de bir numara bir isimdir. Bize bu çıkan malzemeyi bir şekilde değerlendirmemiz yönünde talimatları oldu. Şehir merkezimize yakın, yaklaşık 40 kilometrelik bir yol planlaması yaptık. Elimizdeki malzemeyi değerlendirme açısından bir çalışma yaptık. Evrenos Mahallemizde 3 kilometrelik bir yolumuz var. Şehir merkezindeki frezeden çıkan atık malzemeyi planladığımız yollarda kullanıyoruz” dedi.

6 milyon TL tasarruf

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, “Yaptığımız 40 kilometrelik yol planlamasına ihale yapıp, yeniden yaptıracak olsaydık yaklaşık olarak 6 milyon lira gibi bir rakama tekabül ediyordu. Bu çalışma ile 6 milyon liralık bir gelir belediyemizin bütçesinde kalmış oldu ve atık malzeme de değerlenmiş oldu. Yine bu çalışmaları Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri yapıyor. Merkezdeki çalışmalarımızdan çıkan malzeme ile yaklaşık 40 kilometrelik çalışma yapacağız” diye konuştu.

Evrenos Mahalle Muhtarı Osman Hayri Şensoy ise çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şensoy, “Çalışmalardan çok memnunuz. Allah Cengiz Başkandan razı olsun. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Mahallemiz tozdan çamurdan kurtuldu. Ekilen mahsullerimiz artık toz ve çamurdan zarar görmeyecek” dedi.