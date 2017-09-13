Mersinli’den Bakan Fakıbaba’ya Manisa teşekkürü

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, geçtiğimiz gün temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen ve yoğun bir çalışma programı geçiren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve bakanlık yetkililerine teşekkür etti. Bakan Fakıbaba’nın gece geç saatlerde Manisa’ya gelmesine rağmen gelir gelmez temaslarda bulunduğunu ifade eden Başkan Mersinli, “Öncelikle Manisamızın sorunlarına kayıtsız kalmayarak ilgili bürokratları ile birlikte Manisa’ya gelerek şehrimizde yoğun bir çalışma programı geçiren değerli Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba’ ya yürekten teşekkürlerimiz sunuyorum. Değerli bakanımızın tüm konulara bu kadar ilgi göstermesi bizleri son derece mutlu etmiştir. Sayın Bakanımız Pazartesi akşamı gece geç saatlerde Manisa’ya gelmesine rağmen hiç dinlenmeden önce tarım müdürlüğü personelleri ile bir araya gelerek bir tanışma toplantısı düzenlemiş ardından da AK Parti İl Başkanlığımızda her hafta düzenlediğimiz yönetim kurulu toplantımıza katılmıştır. İl başkanlığımızda gerçekleştirdiğimiz toplantımızda uzun bir süreyi teşkilatımıza ayıran sayın bakanımız toplantı esnasında Manisamızın tarımına yönelim tüm sorunları dinleyerek gerekli olan notları alarak çözümü noktasında girişimlerde bulunacağını büyük bir samimiyet içerisinde ifade etmişlerdir. Sayın bakanımızın bu samimi ve sıcak tavrı bizleri olduğu gibi tüm yönetim kurlu üyelerimizi de mutlu etmiştir. Gece geç saatlerde programının tamamlamasına rağmen değerli bakanımız ertesi gün Hatuniye Camisi’nde sabah namazı ile güne başlamıştır. Sabah namazı için camiye gelen vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti bakanını karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizlemediler ve bakanımızla uzun uzun sohbet etme imkânı bulmuşlardır. Daha sonrasında yapılan ziyaretler ve şehrimizin en büyük marka değerlerinden biri olan üzüm ile ilgili halkımızı sevindiren açıklamalarda bulunmuştur. Bir kez daha şehrimize gelerek bizleri mutlu eden değerli bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba’ ya yürekten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.